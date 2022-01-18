F1 pazarlama şefi Norman görevinden ayrılıyor

Norman, Liberty Media'nın 2017'nin Ocak ayında Formula 1'i resmen satın almasının ardından göreve getiriline ilk kilit isimlerden biriydi.

Pazarlama tarafındaki bu önemli göreve atanması, Haziran ayında açıklandı ve o noktadan bu yana bu önemli görevi üstleniyordu.

Sporun özellikle dijital tarafta yaptığı atılımda büyük pay sahibi olan Norman, Formula 1'e katılmadan önce Honda Motor Europe'ta iletişim müdürü olarak görev alıyordu ve bunun öncesinde de reklamcılık ve sponsorluk konularıyla ilgilendiği Virgin Media'da çalışmıştı.

F1'in ticari ve pazarlama departmanı, Liberty Media'nın sporu devralmasından bu yana zaman zaman değişime uğradı. Sporun ticari şefi Sean Bratches, 2020'nin başında görevini bıraktı ve dijital & lisans direktörü Frank Arthofer de 2021'in Ocak ayında görevinden ayrıldı.

Şu ana kadar Norman'ın yerine geçecek ismin kim olacağı henüz duyurulmadı.

Formula 1'in CEO'su Stefano Domenicali, Norman önderliğindeki departmanın son yıllarda yaptığı çalışmaları övdü.

Domenicali, “Geçtiğimiz beş sezonda, Ellie'nin önderliğindeki pazarlama ekibi ile, F1'i yeniden markalaştırdık ve dünya çapında güçlü bir büyümeye yol açan taraftar katılımı yaklaşımını modernize ettik." derken, “Yaptığı her şey için Ellie'ye teşekkür ediyorum ve kariyerinin bir sonraki heyecan verici bölümüne başlarken kendisi için en iyisini diliyorum."

Domenicali ve selefi Chase Carey'e destekleri için teşekkür eden Norman, gelecek planlarının ne olduğunu henüz açıklamadı.

Norman, “F1'de yapmak istediğim her şeyi yaptım ve artık bir sonraki adımı atmanın vakti geldi." derken, sporu bugüne getiren liderlik ekibinin bir parçası olmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.