F1 patronu, Hamilton'ın "nakit kraldır" yorumuna yanıt verdi

Dünya şampiyonu Lewis Hamilton, küresel Coronavirüs pandemisinin ortasında Formula 1 Avustralya Grand Prix'sinin gerçekleşmesinin "şoke edici" olduğunu söylemişti.

Beş personelin Coronavirüs testine tabi tutulması ve güvenlikle ilgili endişelerin artmasına rağmen neden yapılmaya devam ettiği sorusuna Hamilton, "Nakit kraldır, ama dürüst olmak gerekirse bu yarışı neden gerçekleştirdiğimizi bilmiyorum. Gerçekten fazla bir şey söyleyemiyorum." Düşüncelerimi söylemekten çekinmem gerektiğini sanmıyorum. Gerçek şu ki buradayız. Herkesi kapılara ve yüzeylere dokunma konusunda olabildiğince dikkatli olmaya teşvik ediyorum. Umarım herkesin ellerini dezenfekte edeceği bir el dezenfektanı vardır ve gerçekten taraftarlar için de aynı şeyi umuyorum, onların önlem almasını umuyorum.Padokta yürüyordum ve normal bir gün gibi, her şeyin normal olduğunu görüyordum. Umarım tüm taraftarlar güvende kalır ve umarım bu hafta sonunu ölüm görmeden noktalarız.” yanıtını vermişti.

Sonuç olarak Hamilton'ın endişeleri haklı çıktı ve bir McLaren çalışanında Coronavirüs tespit edilmesinin ardından İngiliz ekip yarıştan çekildi.

F1, FIA ve yarış organizatörleri saatler süren toplantı sonrasında, ilk seansın başlamasına 1.5 saatlik bir süre kala yarışı iptal etti.

Bununla birlikte Hamilton'ın 'nakit kraldır' sözleriyle ilgili tam olarak ne söylemek istediği sorusuna Carey, "Eğer nakit kral olsaydı, bugün uyguladığımız kararı veremezdik. Para her şey değildir. Sadece parayı düşünseydik, bu kararı veremezdik."

"Bunu birçok farklı şekilde ele aldım, bu sayede aynı şeyi söyleyip durabilirim. Geçmişte yani Formula 1, Avustralya'ya gitmeden önce durum tamamen farklı görünüyordu. Gelişen bazı olaylar ve değişen durumlar oldu."

"Melbourne'e gelmeye başladığımız zaman, burada sorunsuz şekilde büyük etkinlikler düzenleniyordu. O anda dünyada tamamen farklı bir durum vardı, ama durujm her gün değişti ve olayların gelişimini saatlerce izledik, bunun için uygun kararlar aldık."

"Doğru zamanda doğru kararı vermek için pek çok farklı bilgiyi toplamaya çalıştım ve sanırım bunu başardık."

"Her şey sadece sözleşmelerle ilgili değil, daha fazla faktör var. Avustralya'daki durum ABD ve Avrupa'da olanlardan farklıydı. Takımlar Avustralya'ya gittiğinde, Grand Prix'i tutma kararının doğru olduğunu düşündük, ancak o zamandan beri çok şey değişti."