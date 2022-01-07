F1 patronları, 2022 takvimi hakkında endişeliler

Önümüzdeki sezon, her şey planlandığı gibi giderse spor tarihindeki en uzun sezon olacak ve toplamda rekor 23 yarış gerçekleştirilecek. Ancak bu durum belirsizliğini koruyor.

Hem 2020 hem de 2021'de program COVID-19 pandemisi nedeniyle etkilendi. Birçok yer, yarışlara ev sahipliği yapamadı. Bazıları planlananın dışında farklı yerlerde gerçekleştirildi, bazıları ise iptal edildi.

Virüs hâlâ varlığını koruyorken ve tüm dünyada artışını sürdürürken, aynı şeylerin tekrar yaşanacağına dair endişeler var.

Nielsen, Autosport'a, "Biraz endişelenmediğimi söylersem yalan söylemiş olurum."

"Şimdi pandeminin zayıfladığı konusunda iyimser olduğum birkaç ay öncesine kıyasla o kadar da pozitif hissetmiyorum."

"Bu sürekli değişen bir durum. Pandeminin başından beri, hangi bölgeye gittiğinize bağlı olarak vakalar ya yükseldi ya da düştü. Bu değişen enfeksiyon oranlarını göz önünde bulundurarak, takvimimizi buna göre uyarlamamız gerekiyordu." dedi.

Nielsen, bununla birlikte birçok yerin artık önemli kısıtlamalar olmaksızın çalışmaya çok daha hazır olduklarını ve bunun, ona yıl boyunca uluslararası seyahatlere izin verileceği konusunda umut verdiğini söyledi.

"Pandemi, 2020'de her ülke için yeniydi. Şimdi ise hâlâ korkunç bir şey olsa da, dünya yavaş yavaş bununla yaşamayı öğreniyor."

"Yani ülkeler, geçen yıl ve bu yılın ilk bölümünde gördüğümüz daha ciddi kısıtlamalar yerine daha sağlam kurallar alıyor ve virüsle yaşamayı öğreniyor."

"Umarım ülkeler arası seyahatleri etkilemez, ki bu durum şampiyona için çok önemli. Bu yüzde tedirginiz."

"2022'de planlanan tüm yarışları gerçekleştirebileceğimize eminim ama durumu sürekli izlememiz ve olan bitene ivedilikle yanıt vermemiz gerekiyor."

Geçtiğimiz iki sezonda da, yarışlara ev sahipliği yapamayanların yerini almak için farklı yedek mekanlar ayarlandı ancak Nielsen, bu yıl için henüz hiçbir hazırlık yapılmadığını söyledi.

Nielsen, "Başka seçeneğimiz olmadığı sürece, A planına göre gideceğiz. Şu anda alternatif aramıyoruz."

"Durum değişirse o zaman yedek bir plan bulmamız gerekecek. Fakat şu anda bu ihtimal çok uzakta." diye ekledi.