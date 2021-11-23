F1, parti havası oluşturmak için müziği arttırmayı planlıyor

F1 hafta sonlarında DJ'lerin yer alması yeni bir fikir olmasa da, Hollanda GP'de müziğin yoğun kullanımı tüm organizatörlere, bunun taraftarlarda tutku uyandırmakta ne kadar katkısı olduğunu gösterdi.

ABD, Mexico City ve Sao Paulo GP'lerinde, anons sistemlerinde çalınan müzikle motive olan, büyük ve coşkulu kalabalıklar görüldü.

Domenicali, taraftarlar tarafından üretilen ve DJ'ler tarafından teşvik edilen enerjinin "tamamen gerçek" olduğunu ve sahte olmadığını söyledi.

Motorsport.com'a verdiği demeçte Domenicali, "Pistte harika bir gösteri sunma konusunda çok tutarlı olduğumuzu düşünüyorum."

"Neler olduğunu görüyorsunuz. Ancak dediğimiz gibi, şimdi pandemi sonrasında, insanların yeniden bir araya gelmek, birlikte hayatın keyfini çıkarmak istediğinden emin olmamız gerekiyor."

“İşte bu yüzden, müzik yapmaya ya da enerji oluşturmaya karşı yaklaşımımızı değiştirdik ve insanların görmek istediği de bu."

"Ayrıca, bu yaklaşımı anlayan tüm taraftarlardan olumlu tepkiler alıyoruz, bu tamamen gerçek. Enerji getirmeliyiz ve biz de bu noktadayız.” dedi.

Domenicali ayrıca Interlagos'un yeni organizatörü Alan Adler'i iyi bir gösteri sergilediği için övdü. F1, Brezilya'daki yarışı geleneksel yerinde tutma anlaşması kabul edildiğinde, yeni bir yere taşınma planlarından vazgeçmişti.

"Yarışı buraya geri getirerek, doğru yönde doğru adımı attığımızı düşünüyorum. Enerjiyi görüyorsunuz, bu harika. Sao Paulo'da kalmanın, doğru seçim olduğunu düşünüyorum."

“Çok çaba sarf eden, yeni bir organizatörümüz var. Şimdiden, gelecek yıl daha fazla insanın gelmesi için, daha fazla tribüne sahip olalım diye çalışıyoruz, çünkü maksimum seviyedeydik. Gerçekten iyiydi."

Music event for fans Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images

Domenicali, bu hafta sonu Katar GP'den itibaren başlayacak olan Orta Doğu'daki üç yarışta, aynı kalabalığa sahip olma ihtimalinin düşük olduğunu belirtti.

"Evet, atmosfer kesinlikle farklı olacak. Ancak spor heyecanının orada olacağını düşünüyorum, çünkü orada kimse yarışmadı. Yani keşfedilmesi gereken birçok yeni şey var. Mücadele yine çok, çok, çok sıkı olacak."

"Bu farklı bir durum. Farklı bir proje ile 2023'e hazırlanıyorlar. Ancak bir önceki MotoGP etkinliğiyle karşılaştırırsanız, Katar'da hiç bu kadar çok insan görülmediğini fark edeceksiniz. Yine de burası farklı bir ülke, farklı bir yer. Bu, F1 için gerçekten önemli."

"Şampiyona adına dürüst olmak gerekirse, [Sao Paulo GP]'nin sonucu etkileyiciydi. Herkesin umduğu şey de buydu ve bir yarış dışı kalma vb. olmadıkça bu, kapıyı son yarışa kadar açık tutacak. Bu gerçekten harika. Bu yüzden büyük bir heyecan olacak."