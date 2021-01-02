F1, pandemi nedeniyle 2021 Avustralya GP'yi erteleyebilir

Avustralya Grand Prix'sinin 19-21 Mart tarihleri arasında yapılması planlanıyor. Ancak RacingNews365 ve Racefans sitelerinin haberine göre, 2021'in ilk yarışı bir sonraki duyuruya kadar ertelenebilir.

Avustralya'daki mevcut koronavirüs önlemleri, ülkeye gelen herkesin kendilerini 14 gün boyunca kendi otel odalarında karantinada tutmalarını zorunlu kılıyor.

Bu, Mart ayı başındaki test programına uymadığı gibi, Formula 1 ve takımlar için ciddi bir konaklama masrafı anlamına da geliyor.

Ayrıca charter adı verilen özel uçuşların maliyeti de normalin üç katı olacak.

Avustralya, herhangi bir bulaşıcı hastalık tehdidi karşısında çok katı önlemlere sahip olan birkaç ülkeden birisi konumunda yer alıyor.

Şimdiye kadar pistin inşasına başlanmamış olması da, yarışın tehlikede olduğunun bir başka göstergesi olabilir. Bugün itibariyle pistin hazırlanması için çok geç değil. Çünkü normalden daha az tribün olacağı için daha fazla esneklik olacak. Yine de RaceFans'e göre en geç üç hafta içerisinde bir karar alnıması gerekecek.

Avustralya Açık tenis turnuvası şimdilik yapılacakmış gibi görünüyor. Ancak bu etkinliğe katılan insan sayısı Formula 1'den çok daha az. F1'de bir hafta sonunda yer alan kişi sayısı 2000'i buluyor.

Yarış gerçekten ertelenirse o zaman, zaten yoğun olan takvimde Avustralya için bir yer açılması gerekecek. En mantıklı seçenek de yaz arası olabilir.

Böyle bir durumda sezonun ilk yarışı Bahreyn GP'si olacak, ki bu da kış testlerinin Barcelona'da yapılmasını mantıksız kılıyor.

Testin Mart ayının başında Bahreyn'de yapılması lojistik anlamda daha mantıklı ve daha ucuz bir seçenek olabilir.

F1 sözcüsü, RacingNews365'e yaptığı açıklamada, yarışların her halükarda Mart ayında başlayacağını belirtti. Kısacası F1, Avustralya'da olmasa bile Bahreyn'de yeni sezona başlayacak.