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Formula 1 / Britanya GP Haberler

F1 padoğunda düzenlenen ankette hibrit motorlar ve pist üstü mücadeleler öne çıktı

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Formula 1'in düzenlemiş olduğu en son ankete göre spor, pist üstündeki aktiviteleri iyileştirmeye ve hibrit motorların tanıtımını daha iyi yapmaya odaklanmalı.

F1 padoğunda düzenlenen ankette hibrit motorlar ve pist üstü mücadeleler öne çıktı

F1 içerisinde yapılan anketin sonuçları bugün açıklandı. Bu anket, padokta yer alan insanlara görüşlerini sunmaları için yapılan ilk çalışma oldu.

F1 takımları, uluslararası markalar ve küresel medyadan çalışanlar, isimleri gizli bir şekilde ankete katıldılar ve grand prix yarışlarına dair düşüncelerini dile getirme fırsatı buldular.

Anket, birçok üst düzey firma ile çalışan F1 sponsorluk uzmanı şirketi Crunch Communications tarafından yapıldı.

Ankete katılanların 3'te 2'si, yarışlardaki pist üstü mücadelenin daha iyi olması gerektiğini söylerken katılanların yarısı sporun yeniden ücretsiz televizyon kanallarında yayınlanması gerektiğini belirttiler.

F1'in hibrit motorların tanıtımı konusunda iyi iş çıkarıp çıkarmadığı sorusuna ise katılanların 3'te 2'si olumsuz cevap verdi.

F1'in üreticileri de daha önceki açıklamalarında benzer şeyler söylediler ve sporun, 2014'ten bu yana kullanılan turbo hibrit motorların çevrecilik yönünü yeteri kadar vurgulama fırsatını kaçırdığını dile getirdiler.

Covid'in etkisi

F1 geçen sene pandemiye rağmen 17 yarış gerçekleştirirken bu sene takvimin tamamını ya da en azından ilk başta planlanan yarış sayısı kadar yarışı gerçekleştirmeyi umuyor ancak pandeminin etkisi daha uzun süre hissedilecek gibi görünüyor.

Ankete katılanların 3'te 1'i sporun gelecek sene eski haline döneceğini düşünürken %44'ü sporun eski haline dönmesinin ancak 2023'te mümkün olacağını dile getirdiler.

Crunch Communications kurucusu ve direktörü Peter Secchi, "Aldığımız cevapların sayısı karşısında heyecanlıyız ve sonuçları açıklamaktan memnuniyet duyuyoruz. Aldığımız cevaplardan herkesin sporu derinden umursadığı ve çoğumuz kalben sporun taraftarı olduğu açık."

"Takımlar, markalar ve medyanın tümü, sporun doğru yolda olduğu ve geleceğinin parlak olduğu ancak uygun sponsorluk aktivasyonunu sağlamak için yaratıcı ve deneyimli ellere ihtiyaç duyduğu konusunda açıktı." dedi.

Anketin tamamını buradan görüntüleyebilirsiniz: https://crunch.info/survey

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