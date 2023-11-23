F1, otomatik yağmur ışığı çözümünü test edecek

FIA, geçtiğimiz haftalarda yürütülen çalışmalar sonrası -koşullar gerektirdiğinde- aracın arkasındaki kırmızı ışığın yanmasını tetikleyecek yeni bir yazılım geliştirdi.

Buna göre yazılım, FIA tarafından resmi olarak yağmur yağdığı ve yol tutuşun düştüğü tespit edildiği anda devreye girecek ve yağmur ışıklarının yanmasını sağlayacak.

Şimdiye kadar sürücülerin yağmur ışıklarını manuel olarak açmaları gerekiyordu; bu da bazen koşullar kötüleştiğinde ışıkların devreye girmeme riski taşıyordu.

Perşembe günü F1 yarış direktörü Niels Wittich tarafından gönderilen yarış notlarında, antrenman sonrası kısa bir test yapılacağı ve yazılımın işe yarayıp yaramadığının test edileceği belirtildi.

Wittich şunları söyledi: "Tüm araçlar damalı bayrağı gördükten sonra, Çift Sarı Sektör ve Düşük Yol Tutuş uyarısı devreye girecek. Yaklaşık 20 saniye sonra Düşük Yol Tutuş uyarısı devre dışı kalacak."

"10 saniye sonra Sanal Güvenlik Aracı devreye girecek. Yaklaşık 20 saniye sonra Sanal Güvenlik Aracı devre dışı bırakılacak."

Bu kısa test, yazılım değişikliğinin sorunsuz şekilde çalışıp çalışmadığını anlamak için yeterli olacak. Test başarılı olursa, değişikliklerin gelecek yıl tüm araçlarda uygulanması bekleniyor.

Yağmur ışığı testi, araçların çıkardığı yoğun sprey nedeniyle oluşan görüş sorunlarını çözmeye yönelik geniş çaplı girişimin bir parçası olacak.