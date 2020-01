F1, orman yangınından etkilenenler için açık arttırma başlatıyor

Açık arttırmada sürücüler ve takımlar tarafından bağışlanan çeşitli paketler ve özel ürünler yer alacak. Aynı zamanda sürücülerle yüz yüze görüşme imkanı da verilecek.

Ürünler arasında 2019 yılında Daniel Ricciardo'nun kullandığı eldiven ve yarış ayakkabısına ek olarak, Kevin Magnussen'in Mart ayında Avustralya Grand Prix'sinde kullanacağı kask ile Alex Albon, Max Verstappen, Romain Grosjean ve Daniil Kvyat'ın yarış tulumları yer alacak.

Yüz yüze görüşme deneyiminde ise, teklif verenler arasında kazananlara Avustralya Grand Prix'si hafta sonu boyunca sürücüler ve personelle görüşme şansı verilecek. Bu isimler; Mercedes (Lewis Hamilton, Valtteri Bottas ve Toto Wolff), Red Bull Racing (Verstappen ve Albon), McLaren (Lando Norris ve Carlos Sainz), Racing Point (Sergio Perez ve Lance Stroll), Williams (George Russell ve Nicholas Latifi ve Claire dahil) Williams) ve Ferrari (Mattia Binotto) olacak.

Ayrıca Albert Park'taki FIA Güvenlik Arabacı'nda tur atma (pilotun yanında), Avustralya GP esnasında yarış kontrolü ziyaret etme ve Ross Brawn ile yemek yeme fırsatı verilecek.

McLaren ve Renault fabrika turları düzenlerken, Pirelli bir Paddock Club Experience bağışlamış durumda.

Açık artırma bugün başlıyor ve 9 Şubat'a kadar https://www.f1authentics.com adresinden devam edecek.

Tüm gelirler Red Cross Australia, the Country Fire Authority Victoria, Foundation for Rural and Regional Renewal, WWF Australian Wildlife andNature Recovery Fund'a bağışlanacak.

arasında paylaştırılacak.

Ekim ayında başlayan trajik yangında 10 milyon hektardan fazla alan kül olurken, 2000'den fazla ev yıkıldı ve 29 kişi hayatını kaybetti.

Lewis Hamilton, WIRES ve WWF Australian Wildlife and Nature Recovery Fund'a 500 bin dolarlık bir bağışta bulunduğunu açıklamıştı.