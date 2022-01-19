F1, organizatörlerin askeri uçaklarla gösteri yapılmasını yasaklıyor

Pek çok yarış organizatörü, yarıştan hemen önce hava gösterisi düzenlemeyi seçiyor ve bunu çoğunlukla askeri uçaklarla yapıyor.

Örneğin Monza'daki İtalya Grand Prix''sinden hemen önce sık sık İtalya Hava Kuvvetleri özel gösteriler düzenliyor. İngiltere'de ise Kraliyet Hava Kuvvetleri'nin bir parçası olan Red Arrows ile benzer bir gösteri gerçekleştiriyor.

Fakat yarış organizatörleri, 2022 yılıyla birlikte askeri hava gösterisi düzenleyemeyecek.

RacingNews365.com'un edindiği bilgilere göre, F1 tarafından yarış organizatörlerine gönderilen bir e- postada, artık askeri hava gösterilerine izin verilmeyeceği açıkça belirtildi.

Yasak, Formula 1'in karbon nötr olma çabasının bir parçası olarak getirilecek ve spor, karbon emisyonlarını azaltma arzusunu bir kez daha göstermiş olacak.

F1 aynı zamanda bu tarz hava gösterilerinin, ülkelere askeri güçlerini gösterme fırsatı verdiği konusundaki endişelere de katılıyor.

F1, belirli yönergeleri yerine getirmesi halinde, sivil ve ticari uçakların sergilenmesine ise açık kapı bıraktı. Körfez ülkelerinin çoğu, kendi ulusal havayollarına ait jumbo jetleriyle gösteriler düzenliyor. Bu tarz gösterilere sürdürülebilir yakıt kullanılması kaydıyla izin verilecek.

The Percussive Planet perküsyon grubu Fotoğraf: Red Bull Content Pool