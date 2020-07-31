F1, Nürburgring yarışını yedi ülkede YouTube üzerinden canlı yayınlayacak!

Açıklamaya göre Nurburgring yarışı Almanya, İsviçre, Hollanda, Belçika, Norveç, İsveç ve Danimarka'da YouTube üzerinden canlı şekilde izlenebilecek. F1, anlaşmanın tüm hafta sonunun kapsadığını doğruladı.

Liberty Media, içeriği daha yayın şekilde dağıtabilmenin yeni yollarını araştırıyor ve YouTube kanalı yaklaşık 4 milyon aboneye ulaşmış durumda.

Böylelikle ilk kez bir F1 yarışı YouTube üzerinden canlı yayınlanacak.

F1 Dijital Medya Hakları'nın başında yer alan Adam Crothers, “Böyle heyecan verici bir proje için YouTube ile çalışacağımız alıştığımız için çok heyecanlıyız."

“Medya dağıtım stratejimizi çeşitlendirmeye ve dijital anlamda genişlemeye devam ediyoruz. Medyayı farklı şekilde kullanan taraftarlarla etkileşime geçiyoruz ve YouTube bize bunu başarma konusunda harika bir platform sunuyor." dedi.

F1, bu hamleyle daha genç kitleye ulaşmayı hedefliyor.