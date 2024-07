F1, Newey'nin planlarını öğrenmek için neden Eylül ayına kadar beklemek zorunda?

Aston Martin, Adrian Newey'nin kendisine bağlamak için şu an en büyük favori olabilir, ancak Newey'nin Formula 1'deki geleceği, Red Bull ile yapılan bir düzenleme nedeniyle Eylül ayına kadar netleşmeyecek.

Newey, Red Bull'daki baş teknik sorumlusu rolünden ayrılma zamanının geldiğine karar verdikten sonra F1'deki sonraki adımlarını düşünüyordu. Ancak Newey, Milton Keynes merkezli takım için Mart ayına kadar çalışmaya devam edecek.

Newey hâlâ iş dünyasındaki en iyi tasarım beyinlerinden biri olarak kabul edildiğinden, rakip takımların ilgisini çekti. Bir dizi takım, 2026 araç projelerinde yardım etmesi için onu işe almayı hedefliyor.

Ferrari, onu kapmak için öncü olarak ortaya çıkmış olsa da McLaren ve Mercedes de ona ilgi gösterdi. Son zamanlarda Aston Martin, Newey'e sunabilecekleriyle liderlik yarışında önde gibi görünüyor.

Newey, geçen ay gizli bir şekilde Silverstone'daki Aston Martin fabrikasını gezdi ve ekip ile potansiyel bir anlaşma hakkında müzakereler devam ediyor. Kaynaklar, görüşmelerin ileri aşamada olduğunu ancak henüz bir şeyin imzalanmadığını belirtiyor. Newey'nin ne yapmak istediğini düşündüğü anlaşılıyor.

Ancak Motorsport.com, Newey'nin planları hakkında resmi bir açıklamanın Eylül ayına kadar yapılmayacağını öğrendi. Bunun nedeni, Red Bull ile yapılan anlaşmanın bir parçası olarak Newey'nin gelecekteki niyetlerini Eylül'den önce açıklayamaması.

Bu, herhangi bir yeni takım için resmi olarak çalışmaya başlamadan önce altı aylık bir zaman bırakacaktır.

The Aston Martin pit wall team watch as Lance Stroll, Aston Martin AMR24, leaves the garage

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images