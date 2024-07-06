F1, Newey'nin planlarını öğrenmek için neden Eylül ayına kadar beklemek zorunda?

Aston Martin, Adrian Newey'nin kendisine bağlamak için şu an en büyük favori olabilir, ancak Newey'nin Formula 1'deki geleceği, Red Bull ile yapılan bir düzenleme nedeniyle Eylül ayına kadar netleşmeyecek.

Newey, Red Bull'daki baş teknik sorumlusu rolünden ayrılma zamanının geldiğine karar verdikten sonra F1'deki sonraki adımlarını düşünüyordu. Ancak Newey, Milton Keynes merkezli takım için Mart ayına kadar çalışmaya devam edecek.

Newey hâlâ iş dünyasındaki en iyi tasarım beyinlerinden biri olarak kabul edildiğinden, rakip takımların ilgisini çekti. Bir dizi takım, 2026 araç projelerinde yardım etmesi için onu işe almayı hedefliyor.

Ferrari, onu kapmak için öncü olarak ortaya çıkmış olsa da McLaren ve Mercedes de ona ilgi gösterdi. Son zamanlarda Aston Martin, Newey'e sunabilecekleriyle liderlik yarışında önde gibi görünüyor.

Newey, geçen ay gizli bir şekilde Silverstone'daki Aston Martin fabrikasını gezdi ve ekip ile potansiyel bir anlaşma hakkında müzakereler devam ediyor. Kaynaklar, görüşmelerin ileri aşamada olduğunu ancak henüz bir şeyin imzalanmadığını belirtiyor. Newey'nin ne yapmak istediğini düşündüğü anlaşılıyor.

Ancak Motorsport.com, Newey'nin planları hakkında resmi bir açıklamanın Eylül ayına kadar yapılmayacağını öğrendi. Bunun nedeni, Red Bull ile yapılan anlaşmanın bir parçası olarak Newey'nin gelecekteki niyetlerini Eylül'den önce açıklayamaması.

Bu, herhangi bir yeni takım için resmi olarak çalışmaya başlamadan önce altı aylık bir zaman bırakacaktır.

The Aston Martin pit wall team watch as Lance Stroll, Aston Martin AMR24, leaves the garage Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Aston Martin, son yarışlarda hayal kırıklığı yaratan performansını yükseltmek amacıyla altyapısını güçlendirmek için yoğun çaba harcıyor.

Geçen hafta takım, eski Mercedes motor şefi Andy Cowell'in Ekim ayında Grup CEO'su olarak Martin Whitmarsh'ın yerine geçeceğini duyurdu.

Motorsport.com’un anladığına göre Ferrari şasi teknik direktörü Enrico Cardile ile de ekibe katılmak üzere anlaşma sağlandı. Dan Fallows tarafından yönetilen teknik ekip bu yeni katılımlarla daha da güçlenecek.

Mayıs ayında ilk kez ortaya çıktığı gibi, Aston Martin, Ferrari F1 takımına 2016 yılında Gran Turismo programından katılan Cardile'yi son yarışlardaki önemli katkıları nedeniyle de hedef almıştı.

Ancak Cardile'nin Aston Martin'e katılması için kesin bir tarih yok, çünkü mevcut işvereniyle muhtemelen bir bekleme süresi geçirmesi gerekecek.

Aston Martin'deki bu değişiklikler, son haftalarda ilerleme eksikliğinden dolayı biraz hayal kırıklığı yaşayan Fernando Alonso'nun geleceğe dair iyimserliğini artırdı.

Britanya Grand Prix'si öncesinde Cowell, Newey ve Cardile ile ilgili durum sorulduğunda Alonso,

"Sadece Andy Cowell'ı değerlendirebilirim, çünkü diğerleri sadece söylentiler. Ama evet, birkaç aydır basında olmayan tek söylenti Andy Cowell'dı ve bu herkes için bir sürprizdi. Tabii ki çok mutluyum. Onu şahsen tanımıyorum, sadece geçmişte bir rakip olarak ona saygı duyuyorum ama Andy ile tanışmayı ve takım hakkındaki görüşlerini konuşmayı dört gözle bekliyorum. Lawrence ona çok güveniyor." dedi.