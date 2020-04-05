F1 neden X-kanatları yasakladı?

1997 senesinde Tyrrell, aracına daha çok yere basma kuvveti eklemek için yeni bir konsept yarattı. X-kanat adındaki bu yeni konsept ile beraber takımlar, FIA'nın olaya müdahale edişine kadar kısa süren sert bir gelişim savaşına girdiler.

Bu durumun ortaya çıkması, takımın kurallarda bulduğu boşluk ile oldu. X-kanatlar sayesinde aracın ana gövdesine yerleştirilen uzun ve geniş kanatçıklar, aracın ana gövdesinin hava akımını yakalamasına yardımcı oluyordu.

1998 chassis width changes Photo by: Giorgio Piola

Tyrrell bu X-kanat çözümünü 1997'deki birkaç yarışta kullandı - özellikle yüksek yere basma kuvveti içeren yarışlarda bu çözüme gidildi.

Ancak yeni 'dar pist' kuralları ve 1998 senesinde Tyrrell'ın işine yarayacak oluklu lastik değişiklikleri ile beraber X-kanatların artıları daha çok ortaya çıkmaya başlamıştı.

Tyrrell 026 1998 X-wings Photo by: Giorgio Piola

Tyrrell'ın 026 numaralı şasisi tamamen X-kanatlar için yaratılmıştı. Kanatlar artık ihtiyaç olunduğunda takılması yerine direkt olarak aracın üstünde bulunacaktı.

Bu kanatların, aracın tümündeki yere basma kuvvetine %5 oranında katkı sağladığına inanılıyordu. Bu katkı sayesinde Ferrari, Prost, Jordan ve Sauber gibi takımlar da hızlı bir şekilde kendi X-kanat versiyonlarını üretmeye başladılar.

Bu sırada FIA, işlerin çığrından çıktığına inanıyordu. Bu yüzden araya girdiler ve kanatların kullanılmasını yasakladılar.