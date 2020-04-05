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Formula 1 / Özel Haber

F1 neden X-kanatları yasakladı?

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F1 neden X-kanatları yasakladı?
Ekleyen:
Çeviren: Efe Kahya, Editör
5 Nis 2020 07:40

Formula 1 takımları, en iyi performansı yakalamak için kuralları sonuna kadar zorlar. Ancak bazen sınırları biraz aşarlar. Motorsport.com'un yeni serisinde, kuralları aşan ve yasaklanan teknik gelişimleri inceleme altına alacağız.

1997 senesinde Tyrrell, aracına daha çok yere basma kuvveti eklemek için yeni bir konsept yarattı. X-kanat adındaki bu yeni konsept ile beraber takımlar, FIA'nın olaya müdahale edişine kadar kısa süren sert bir gelişim savaşına girdiler. 

Bu durumun ortaya çıkması, takımın kurallarda bulduğu boşluk ile oldu. X-kanatlar sayesinde aracın ana gövdesine yerleştirilen uzun ve geniş kanatçıklar, aracın ana gövdesinin hava akımını yakalamasına yardımcı oluyordu.

1998 chassis width changes

1998 chassis width changes

Photo by: Giorgio Piola

Tyrrell bu X-kanat çözümünü 1997'deki birkaç yarışta kullandı - özellikle yüksek yere basma kuvveti içeren yarışlarda bu çözüme gidildi. 

Ancak yeni 'dar pist' kuralları ve 1998 senesinde Tyrrell'ın işine yarayacak oluklu lastik değişiklikleri ile beraber X-kanatların artıları daha çok ortaya çıkmaya başlamıştı. 

Tyrrell 026 1998 X-wings

Tyrrell 026 1998 X-wings

Photo by: Giorgio Piola

Tyrrell'ın 026 numaralı şasisi tamamen X-kanatlar için yaratılmıştı. Kanatlar artık ihtiyaç olunduğunda takılması yerine direkt olarak aracın üstünde bulunacaktı. 

Bu kanatların, aracın tümündeki yere basma kuvvetine %5 oranında katkı sağladığına inanılıyordu. Bu katkı sayesinde Ferrari, Prost, Jordan ve Sauber gibi takımlar da hızlı bir şekilde kendi X-kanat versiyonlarını üretmeye başladılar. 

Bu sırada FIA, işlerin çığrından çıktığına inanıyordu. Bu yüzden araya girdiler ve kanatların kullanılmasını yasakladılar. 

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Mika Salo, Monako, Tyrrell 025

Mika Salo, Monako, Tyrrell 025
1/12

Fotoğraf: Ercole Colombo

Monako yarışı sırasında Tyrrell 025'i kullanan Mika Salo. X-kanatların üzerinde bulunan kırmızı renk, aracın Mika Salo tarafından kullanıldığını simgeliyor.

Jos Verstappen, Tyrrell 025

Jos Verstappen, Tyrrell 025
2/12

Fotoğraf: Rainer W. Schlegelmilch

Jos Verstappen'in sürdüğü Tyrrell 028'in X-kanatlarında bulunan sarı renk ise Hollandalı pilotun aracını simgelemekte.

Jos Verstappen, Monako, Tyrrell 025

Jos Verstappen, Monako, Tyrrell 025
3/12

Fotoğraf: Ercole Colombo

Jos Verstappen Monako'da kerblerin üstünden geçiyor.

Mika Salo, Monako, Tyrrell 025

Mika Salo, Monako, Tyrrell 025
4/12

Fotoğraf: Ercole Colombo

Mika Salo ve X-kanatlara sahip Tyrrell 025'i Monako sokaklarında ilerliyor.

Damon Hill, Jordan 198

Damon Hill, Jordan 198
5/12

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Damon Hill, 1998'de FIA'nın yasaklamasından önce X-kanat tasarımına sahip olan Jordan 198 aracı ile ilerliyor.

Damon Hill, Jordan 198

Damon Hill, Jordan 198
6/12

Fotoğraf: LAT Images

Jordan'ın X-kanat çözümü

Michael Schumacher, Imola, Ferrari F300

Michael Schumacher, Imola, Ferrari F300
7/12

Fotoğraf: LAT Images

Ferrari de X-kanat fikrini deneyen takımlardan birisiydi ve bunu F300'de denemişlerdi.

Imola, Ferrari F300

Imola, Ferrari F300
8/12

Fotoğraf: Sutton Images

Ferrari'nin arkadan çekilmiş olan fotoğrafı, X-kanatların ne kadar uzun ve geniş olduğunun iyi bir göstergesi.

Eddie Irvine, Ferrari F300

Eddie Irvine, Ferrari F300
9/12

Fotoğraf: Ercole Colombo

X-Kanatların araca montelenmesi, pit mekanikerlerinin benzin doldurmasını zorlaştırdı. Bunun bir güvenlik zaafiyeti olduğu, FIA'nın dizaynı engelleme sebeplerinden biri olarak gösterilmişti.

Sauber C17

Sauber C17
10/12

Fotoğraf: Sutton Images

Sauber de kanatların etkisini avantaja çevirmek amacıyla dizaynı C17'sine uygun hale getiren takımlardan birisiydi.

Sauber C17

Sauber C17
11/12

Fotoğraf: Sutton Images

Sauber'in dizaynı, griddeki diğer dizaynlara göre kesinlikle daha ince bir yapıya sahipti.

Prost JS45

Prost JS45
12/12

Fotoğraf: LAT Images

Prost takımı da dizaynı deneyen takımlardan biri olsa da takımın X-kanatları sadece bir tane destekleyici kirişe sahipti

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Matt Somerfield

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