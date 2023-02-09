F1 neden 2023 ağırlık sınırını azaltma planından vazgeçti?

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2023 F1 teknik düzenlemeleri bir süre önce yayınlanmış ve 798 kg'dan 796 kg'a indirilmesi, daha hafif araçlara sahip olma yönündeki çabanın bir parçası olarak vurgulanmıştı.

2022 araç ağırlığı geçen yılın başlarında 795 kg'dan 798 kg'a çıkarılmıştı ki bu da büyük ölçüde testlerde görülen dalgalanma sorununa yanıt olarak, esasen taban sertleştirmesi ve destekler gibi unsurları hesaba katmak içindi.

FIA'nın teknik danışma komitesinin bir toplantısında daha sonra, başlangıçta amaçlandığı gibi 796 kg'a düşmek yerine, bu sezon için 798 kg'a bağlı kalınmasına karar verildi.

Bu değişiklik basit bir süreç olacaktı, ancak idari bir gözetim nedeniyle F1 Komisyonu tarafından resmi olarak kabul edilen ve bunu kesinleştirecek olan teknik düzenleme güncellemesinden çıkarıldı.

FIA'nın bir sonraki adımı, başlangıçta yayınlandığı gibi 796 kg'a düşmek yerine 798 kg'da kalmak için sekiz takımın değişikliği kabul etmesini gerektiren yönetim sürecini kullanmak oldu.

Başlangıçta bu hamle yeterli destek görürken, bazı takımların daha sonra fikirlerini değiştirdikleri ve daha yüksek bir rakama geri dönülmesine onay vermeyi reddettikleri anlaşılıyor.

Bunun nedeni muhtemelen 2023 araçlarıyla başlangıçta planlanan alt limite rakiplerinden daha fazla yaklaşabileceklerine ve böylece potansiyel olarak rekabet avantajı elde edebileceklerine inanmalarıydı.

Ancak FIA'nın elinde oynayabileceği bir kart daha vardı, zira yönetmelikler bir lastik setinin modifiye edilen yapısı nedeniyle bir önceki sezondan daha ağır olması halinde minimum ağırlık limitinin değiştirilmesine izin veriyor.

Madde 4.3, "başlıkta belirtilen takvim yılında gerçekleşen şampiyonada kullanılan kuru hava lastiklerinin ağırlığı ile bir önceki yılın şampiyonası arasındaki herhangi bir fark için minimum ağırlığın (en yakın 1 kg'a yuvarlanarak) ayarlanacağını" belirtmektedir.

Solera, Mercedes-AMG F1 Team partnership Fotoğraf: Mercedes GP Petronas Formula One Team

Böyle bir değişiklik takımlar tarafından oylanmadı ve FIA bu maddeyi kullanarak 2023 ağırlık limitinin 798 kg'da kalmasını sağladı.

Ancak takımlar için bu sınıra yaklaşmak geçen yıldan daha zor olacak çünkü lastiklerin ağırlığındaki artışa ek olarak her araç FIA tarafından zorunlu kılınan ve 2022'ye kıyasla yaklaşık 0.4 kg daha ekleyeceği anlaşılan yeni elektronik kutular taşımak zorunda.

Bu rakam takımlar için önemli olsa da toplam ağırlıkta otomatik bir artış yaratacak kadar büyük değildi.

Başka bir deyişle, geçen yıl 798 kg'da olan herhangi bir takımın artık orada kalabilmek için daha ağır lastikleri ve elektronik öğeleri telafi etmesi gerekiyor.

Motorsport.com'a konuşan bir teknik direktör, "Ağırlık tamamen aynı, ancak fiziksel olarak parçalar ağırlaşıyor."

"Lastikler ağırlaşıyor, bazı yeni kutular var."

"Yani ağırlık geçen yılla aynı ama kontrol edemediğimiz ağırlık artıyor. Dolayısıyla takımlar, zaten ağırlık sınırındaysalar, bu sınırda kalabilmek için bir buçuk kilo kadar bir eşdeğer ağırlık bulmak zorunda kalacaklar." dedi.