F1 motorunun dondurulması, yakıt tedarikçilerinin yenilik yapmasına ne şekilde izin veriyor?

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Formula 1'de yeni dönem yaklaşıyor ve yeni sezonun ilk yarışından itibaren motorların gelişimi durdurulacak. Bu da motor tedarikçilerinin, güç ünitelerinden performans ve dayanılırlık açısından en iyisini almaya çalışmaları için iki aydan daha az süreleri kaldığı anlamına geliyor.

Motorların gelişimi, yeni motor formatının tanıtılacağı 2025 veya 2026'ya kadar durdurulacak. Bu dondurulmanın kalkacağı tarih, henüz kesin şekilde doğrulanmadı.

Yaklaşan gelişim duraklamasının yanı sıra, 2022 motorları yeni bir E10 yakıtı kullanacak şekilde ayarlanıyor ve 2021'de %5,75 olan etanol içeriği, bu sezon %10'a yükseliyor.

Bu değişiklik, motor gelişiminin durdurulmasından önce, yeni yakıta geçişteki güç kaybını aşmak amacıyla yakıt tedarikçileri ile birlikte çalışan motor üreticileri için biraz zorlayıcı oldu.

Motorlar homologe edildikten sonra güç ünitesinde kullanılan sıvıların gelişimi de duracağından, yakıt tedarikçilerinin en iyi ve hızlı çözümü bulması çok önemli olacak.

Red Bull yakıt tedarikçisi ExxonMobil'in Global Motor Sporları Teknoloji Yöneticisi Tomek Young, RacingNews365.com ile yaptığı özel röportajda şu ifadeleri kullandı: "Yakıt ve yağ tedarikçisi olarak, motor gelişiminin dondurulması hakkında biz de bazı tartışmalara katıldık."

"Karar verme yetkisi bize ait değildi ama bize de danışıldı. Yakıtı ve motor yağının gelişimini de dondurma konusunda anlaştık."

Beygir gücü düşüşünü geri kazanmak

Young, yeni E10 yakıtına geçişin ardından, güç kaybının ne seviyede olduğunu ortaya çıkarmak konusunda çok istekli olmamasına rağmen, araştırma ve geliştirmelerinin, bu düşüşün büyük bir kısmının üstesinden gelinmesiyle sonuçlandığını açıkladı.

''Geçtiğimiz yıllarda, daha yüksek bio-bazlı materyaller kullanılan yakıtların nasıl performans gösterdiğini değerlendirmek için çabalamıştık.''

"Spordaki bazıları, sözde drop-in çözümler geliştirdiler. Yani yakıtı, bio-bazlı içeriği daha fazla olan bir yakıtla değiştirdiler ve ne olacağına baktılar. Testlerin bazılarında gözlenen performans açıkları oldukça büyüktü, belki de onlarca beygir gücü kadar.''

"Sonrasında, 2022 için özel olarak hazırlanmış bir yakıt kullanımına gidiyorsunuz ve ilk denemelerinize başlıyorsunuz. Bunlardan sonra, önemli kayıplar gördük. Bunu geri kazanabilmek ise gerçekten önemsiz bir çaba değil.''

"Verdiğimiz çaba hakkında yorum yapabilirim. Japonya'daki Sakura [Honda'nın F1 güç ünitesi merkezi] ile Clinton, New Jersey'deki kendi araştırma tesisimiz arasında bir lojistik kanalımız var. Örneklerimiz var ve testleri yürütüyoruz, bunlarla oldukça meşguldük.''

"Birbirinden farklı formülasyonla değerlendirilen birçok seçenekten bahsediyoruz. Tasarımlarımızda birbirinden farklı yaklaşımlar kullanılıyor ve bir çözüme varmaya çalışıyoruz.''

"Bu, elbette kolay bir süreç değildi ve ilk drop-in yakıt girişiminden çok daha iyi bir şey yaratmayı başardık."

Motor gelişiminin dondurulmasıyla ilgili bir hayal kırıklığı

Motor gelişiminin dondurulması, ExxonMobil ve benzerlerinin önümüzdeki birkaç yıl boyunca Red Bull'a aynı sıvı formülasyonunu sağlayacağı anlamına gelse de, Young, bu durağanlığın şirket için bir hayal kırıklığı unsuru yarattığını ancak gelecekteki araştırmalar için ise bir boşluk yarattığını açıkladı.

F1'deki araştırma ve geliştirmelerinin tüketiciye doğrudan etkisi olacağını vurgulayan Young, dondurmanın bu konudaki Ar-Ge çalışmaları üzerinde de etkileri olacağını söyledi.

"Bizim için teknoloji tarafı çok önemli. Sadece logomuzu araçta göstermek için teknoloji ortağı olduğumuzu söylemenin bir önemi yok."

"Biz, teknoloji odaklı bir şirketiz, hem yakıt hem de yağ ürünlerini şirket içinde geliştiriyoruz. Bunu sadece motor sporları için değil, ticari ürünler için de yapıyoruz.''

"Performansın kontrolünü ve kullandığımız moleküllerden performansın en iyisini almayı istiyoruz. Ayrıca, sonrasında ürüne dönüştürülen çok sayıda molekül üretiyoruz.''

"Motor sporları teknolojisini geliştirebilmek ve ardından bunu müşterilerimiz tarafından kullanılan ürünlere genişletebilmek çok önemli."

ExxonMobil şimdiden geleceğe yöneliyor

Young, ExxonMobil'in dikkatlerini şimdiden yeni motor formülüne çevirdiğini ve bunun da, Ar-Ge'nin gelecek için seçenekleri değerlendirmeye devam etmesine yol açtığını ekledi.

"Buradaki ilginç olan şey, 2025 ve 2026 aslında uzak görünse de, perde arkasında gelecek hakkında meşgul olduğumuzu söyleyebilirim."

"Unutmamız gereken bir şey var ki, araçta motor yağı ve yakıt kullanılıyor ve bu iki sıvı, araç için son derece önemli. Araçlar, belirli yakıt ve yağları kullanmak için tasarlandı fakat araçlarda kullanılan başka ürünlerimiz de var.''

"Yani, yağlar, diğer hidrolik sıvılar, dişli yağı gibi yenilikçilik alanlar var. Bu alanlarda da yenilik yapmaya devam edeceğiz."