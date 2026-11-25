Formula 1

F1 motorları, 2028'de dondurulabilir!

Formula 1'de 2030 yılına kadar kullanılacak mevcut hibrit güç ünitelerinin geliştirilmesinin 2028 sezonunun ortasında durdurulması gündemde. Önerinin amacı, üreticiler arasındaki performans farkını azaltırken tüm markaların 2030'da planlanan yeni motor düzenlemesine eşit şartlarda hazırlanmasını sağlamak.

Kemal Şengül

Yayın tarihi: 25 Kas 2026 11:46

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Fotoğraf: Clive Rose / Getty Images

Formula 1'de mevcut hibrit güç ünitelerinin geliştirilmesine yönelik çalışmaların 2028 sezonunun ortasında dondurulması öneriliyor. The Race'in haberine göre bu adım, motor üreticileri arasındaki rekabet koşullarını dengelemeyi amaçlıyor.

Mevcut durumda Cadillac, Ferrari'den tedarik ettiği müşteri güç ünitesini kullanıyor. General Motors ise 2030 sezonunda kullanılması planlanan V8 motorlar üzerinde çalışmalarını sürdürüyor. Bu nedenle şirket, mevcut güç ünitelerini geliştirmek için ek kaynak ayırmak zorunda kalmıyor.

Buna karşılık Formula 1'e hâlihazırda motor tedarik eden üreticiler, hem mevcut hibrit güç ünitelerinin performansını artırmak hem de 2030'da devreye girmesi planlanan yeni motorları geliştirmek için aynı anda çalışıyor.

The Race'in aktardığı öneriye göre mevcut güç ünitelerinin geliştirilmesi 2028 sezonunun ortasında durdurulabilir. Böylece güç ve dayanıklılık açısından rakiplerinin gerisinde kalan üreticilere aradaki farkı kapatmaları için yaklaşık bir buçuk sezon daha tanınacak.

Bu sürenin ardından mevcut motorlar üzerindeki geliştirme çalışmaları sonlandırılacak ve üreticiler kaynaklarını 2030'da kullanılması planlanan yeni V8 güç ünitelerine yönlendirebilecek.

Önerinin hayata geçirilmesi halinde, mevcut motor düzenlemesinden yeni döneme geçiş sürecinde üreticiler arasındaki kaynak ve geliştirme farklılıklarının azaltılması hedefleniyor.

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- Motorsport.com Ekibi

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