F1, motor modu değişikliğine "kısmen" izin verecek

İtalya GP'den itibaren sıralama modlarının kullanımı yasaklanacak ve böylelikle sıralama turlarının son bölümünde kullanılan "parti modu" rafa kalkacak.

FIA, normalde Belçika GP hafta sonunda bu kuralı uygulamayı planlıyordu. Ancak bu yasağı yedi gün sonraya, yani İtala GP'ye erteledi. Bu sayede takımlara ve motor üreticilerine, motor haritası konusunda ince ayar yapma fırsatı verildi.

Şimdi modla ilgili daha fazla detay ortaya çıkmış gibi görünüyor.

Motor modları, hafta sonunda kullanılmaya devam edecek ama sadece belli anlarda farklı modlara geçiş yapılmasına izin verilecek.

İlk gelen bilgilerden bir tanesi, daha fazla güç veren moda geçişe atak yaparken izin verilmesi gibi görünüyor. Yani sürücüler, atak yaparken güç ünitesinin daha agresif olan modunu zaman veya kilometre sınırıyla kullanabilecek.

Bu, çeşitli serilerde denenen bir sistem ve F1 de böyle bir sisteme geçiş yapacak gibi görünüyor.

Daha fazla performans veren moda ek olarak, daha muhafazakar motor modlarına da izin verilecek.

Ancak bu mod da sadece belli anlarda kullanılabilecek. O anlar arasında damalı bayraktan sonra pite geliş turu, güvenlik veya sanal güvenlik aracı altında atılan turlar ve formasyon turu yer alıyor.

Bu kararla takımlar ve sürücüler, performans, tüketim ve dayanıklılık arasında en iyi uzlaşmayı bulmaya çalışacak.