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Formula 1 / Son dakika

F1, motor dondurma fikrini destekliyor

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F1, motor dondurma fikrini destekliyor
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
30 Kas 2019 16:45

Formula 1 motor üreticileri, 2021 sonrasında kural koyucuların motor dondurma fikrinin performansları daha da yakınlaştırmasını bekliyorlar.

Yeni teknik düzenlemeler 2020 sonrasında uygulanacak ve genel olarak aracın kendisine odaklanılacak. 2014'ten bu yana kullanılan V6 turbo hibrit güç üniteleri, bir sonraki kural dönemine kadar korunmaya devam edecek.

Şu anda F1'de motor sağlayan Mercedes, Ferrari, Honda ve Renault, MGU-H ünitesinin kaldırılmasına karşı çıktılar ve Ferrari patronu Mattia Binotto, gelecekte motor formüllerinin birbirine yakın olacağını düşünüyor.

“Kısıtlama çizgileri olacak ve bu yüzden, bugün yaptığımız gibi bir gelişimin gerekli olmayacağına inanıyoruz. Parçaları dondurma fırsatları bile olacak."

"Bazı parçaların dondurulmasına başlayacak olmamız, gelişimin bazı noktalarında çok küçük faydalar olmasına yol açacak"

"Dyno faaliyetlerini azaltmaya ve dondurmaya başlamak, sürdürülebilirlik için de iyi bir şey olacak. Öyleyse evet, hepimiz bir yakınlaşma olacağına ikna olmuş durumdayız. Şimdiden yakınlaşıyoruz ve gelecek dönemde de kesinlikle yakınlaşacağız."

Mercedes ve Renault, uzun vadeli tedarik anlaşmaları yapsalar da, Honda, Red Bull'la sadece 2021 için anlaşmayı tercih etti.

Motorsport.com'a konuşan Honda F1 teknik direktörü Toyoharu Tanabe, "Motoru dondurmak istiyoruz. Ama biz diğerlerine göre daha geç başladık. Bu yüzden Mattia böyle bir şey söyleyebilir ama biz hâlâ öğreniyoruz ve gelişmeye devam ediyoruz. Ayrıca maliyetleri azaltmaya ihtiyacımız var. Honda çok para harcıyor ve diğerleri de harcıyor. Şimdi motoru daha ucuz hale getirmeye çalışıyoruz." dedi.

Mercedes ve Renault, üreticiler arasındaki farkların zaten azalmaya başladığını düşünüyorlar.

Mercedes patronu Toto Wolff, "Uzun vadeli olarak bakarsanız, motor performanslarındaki eğilimin istikrar kazanacağını görebilirsiniz."

“Uzun yıllar süren döngüye bakıldığında kazançlar, her gelişmiş sektörde olduğu gibi giderek azalacak. Büyük kazançlar düşme eğiliminde ve bunun olacağından şüphem yok." dedi.

Bununla birlikte Renault patronu Cyril Abiteboul, yeni süreç ve materyallerle değişiklikler olmaya devam edeceğini düşünüyor.

"Çok fazla yenilik var, ama ne yazık ki tüm bu sırlar ve yatırımlar hakkında konuşamayız. Mühendislerimiz pek çok fikir edinmeye devam ediyor ve bunu görmek harika. Üniversiteden pek çok genci işe aldık. Formula 1'e tutkuyla bağlı değiller, ama içten yanmalı motor ve güç alanında yaptıkları işte kesinlikle tutkulular."

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Editör Scott Mitchell

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