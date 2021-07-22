F1, Monza'daki sprint yarış hafta sonuyla ilgili ilk detayları açıkladı

Formula 1, yarış hafta sonlarını daha heyecanlı hale getirmek amacıyla yarış hafta sonu formatında değişikliğe gitti ve Silverstone'da ilk kez 100 kilometrelik sprint yarışı gerçekleştirildi.

Monza'da ikinci sprint yarışının yapılacağı genel olarak biliniyordu ancak F1, şimdiye kadar resmi bir açıklama yapmaktan kaçındı ve nihai duyuru perşembe günü akşamı geldi.

Geçen hafta sonu Silverstone'da görüldüğü üzere normalde cuma günü gerçekleştirilen sıralama turları, cuma gününe alındı ve yine akşam saatlerinde gerçekleştirilecek.

Bir saatlik ilk antrenman seansı cuma günü TSi 15:30'da yapılacak ve sıralama turları ise yine TSi 19:00 ila 20:00 arasında gerçekleştirilecek.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Valtteri Bottas, Mercedes W12, Charles Leclerc, Ferrari SF21, and the rest of the field Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

Parc ferme kuralları geçerli olduğu için kimilerine göre anlamsız olan ikinci antrenman seansı cumartesi günü TSi 13:00 ila 14:00 arasında gerçekleştirilecek.

5.793 km'lik Monza pistinde 18 tur üzerinden gerçekleştirilecek olan sprint sıralama yarışı ise cumartesi günü TSi 17:30'da başlayacak ve 18:00'de bitecek.

Pazar günkü 53 turluk Grand Prix ise TSi 16:00'da başlayacak.

Monza, 2021'de üç yarışta denenecek olan sprint yarışından ikincisine ev sahipliği yapacak. Başlangıçta son sprint yarışının Interlagos'ta yapılması planlanmıştı . Fakat Brezilya'daki yarışın durumu, COVID-1 durumu nedeniyle belirsizliğini koruyor.

İtalya GP programı:

Gün Seans Saat 10 Eylül Cuma 1. antrenman 15:30-16:30 10 Eylül Cuma Sıralama turları 19:00-20:00 11 Eylül Cumartesi 2. antrenman 13:00-14:00 11 Eylül Cumartesi Sprint sıralama yarışı 17:30-18:00 12 Eylül Pazar Yarış 16:00 *Tüm saatler TSi