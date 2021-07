F1, Monza'daki sprint yarış hafta sonuyla ilgili ilk detayları açıkladı

Formula 1, yarış hafta sonlarını daha heyecanlı hale getirmek amacıyla yarış hafta sonu formatında değişikliğe gitti ve Silverstone'da ilk kez 100 kilometrelik sprint yarışı gerçekleştirildi.

Monza'da ikinci sprint yarışının yapılacağı genel olarak biliniyordu ancak F1, şimdiye kadar resmi bir açıklama yapmaktan kaçındı ve nihai duyuru perşembe günü akşamı geldi.

Geçen hafta sonu Silverstone'da görüldüğü üzere normalde cuma günü gerçekleştirilen sıralama turları, cuma gününe alındı ve yine akşam saatlerinde gerçekleştirilecek.

Bir saatlik ilk antrenman seansı cuma günü TSi 15:30'da yapılacak ve sıralama turları ise yine TSi 19:00 ila 20:00 arasında gerçekleştirilecek.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16B, Lewis Hamilton, Mercedes W12, Valtteri Bottas, Mercedes W12, Charles Leclerc, Ferrari SF21, and the rest of the field

Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images