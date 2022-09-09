F1, Monza ilk antrenman seansı öncesinde Kraliçe onurunda saygı duruşunda bulunacak

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Kraliçe'nin Perşembe günü 96 yaşında hayatını kaybetmesi, motor sporları ve Formula 1 dünyasında büyük üzüntüye yol açtı.

Britanya'nın en uzun süre görev yapan ismine saygılarını göstermek amacıyla F1 takımları, pilotlar ve yetkililer, TSi 15:00'te başlaması planlanan ilk antrenman seansından on dakika önce Monza'daki pit alanında toplanarak saygı duruşunda bulunacaklar.

Ayrıca Pazar günü F1 yarışının başlamasından önce grid üzerinde de benzer bir anma töreni yapılması planlanıyor, ancak bunun ayrıntıları henüz kesinleşmedi.

F1'in önemli isimleri Kraliçe'nin ölümünden dolayı Kraliyet Ailesine başsağlığı dilerken, Kraliçe'nin kendileri ve dünya üzerindeki etkisinden övgüyle söz ettiler.

F1 yönetimi, pilotlar ve takımlar gün boyunca sosyal medya hesaplarından taziye mesajları yayınladılar.