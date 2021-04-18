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Formula 1 / Son dakika

F1, Miami ve Austin tarihlerinin arasını ayıracak

Ekleyen:
Çeviren:
Betim Aker

Formula 1, sporun Birleşik Devletler'deki etkisini en üst seviyeye çıkarmak için, Austin ve Miami Grand Prix'lerinin tarihlerini ayrı tutacak.

F1, Miami ve Austin tarihlerinin arasını ayıracak

Miami'de bir yarış yapıp yapmamak konusu yıllardır tartışılıyordu ve F1 yönetimi bugün, şehrin ünlü Hard Rock Stadyum'unun etrafında bir Grand Prix gerçekleştirilmesi için 10 yıllık bir anlaşma imzalandığını duyurdu.

2022'de ilk kez takvimlerde yer alacak bu etkinlik için herhangi bir tarih belirlenmese de, F1 CEO'su Stefano Domenicali, yarışın gelecek yılın ikinci çeyreğinde yapılmasını beklediğini söyledi.

Domenicali, Austin'le kontrat uzatma görüşmeleri yapan F1'in, Amerika Birleşik Devletlerindeki yarışları arka arkaya yapmayacağını da açıkladı.

Emilia Romagna Grand Prix'nin öncesinde bir basın toplantısında konuşan Domenicali, ''İki yarışı ayıracağız ve ikisine de gerekli alanı tanıyacağız. Bu, gerçekten çok önemli.''

''Gururluyuz ve sadece ben değil, Formula 1 olarak gururluyuz çünkü geleceğiz düşünüyoruz. Harika bir gelecek için temeller atıyoruz. Bu da, hepimizin istediği önemli bir adımdı.''

''Geçtiğimiz akşam bu bilgiyi tüm takımlarla paylaştık ve herkes 'bu gidilmesi gereken doğru yön, burası gerçekten olmamız gereken yer' dedi. Bu yüzden, Formula 1'in geleceği için gittiğimiz yönden mutluyuz.''

Geçmişte, ABD'de üç veya dört Grand Prix düzenlenmesi tartışmaları yapılmış olsa da, Domenicali sporun Austin ve Miami planlarından mutlu olduğunu belirtti.

''Amerika bize birçok fırsat ve fayda sağladı. Doğru yaklaşımın, [Amerika'da] ikinci bir adım olduğuna inanıyoruz.''

''Gelecekte de birçok fırsat olabilir. Asla, asla demeyin ancak kısa vadede yapacağımız şey bu.''

Domenicali, 2022'de de 23 yarışlık bir Formula 1 takvimi hazırlamayı düşündüklerini belirtti. Afrika'da, ve hatta Vietnam'da yarış düşünülen takvime, Avrupa'daki bazı yarışların girememesi ihtimali konuşuluyor.

''Bence bu bir ihtimal, çünkü gerçekçi olmalıyız. Formula 1'de 52 hafta sonunu da kullanamayız.''

''Ancak iyi olan şey şu ki, doğru değerlerle, yaratıcı etkinlikler düzenleyebileceğimiz çok seçeneğimiz var.''

''Formula 1'in bazı ülkelerde gelişmeye ihtiyacı var ve bu stratejiyle, F1'in düzenlenmesi gereken tarihi yerleri birleştirmeliyiz. Önümüzde bu kadar fırsat olmasının güzel tarafı da bu.''

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Editör Jonathan Noble

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