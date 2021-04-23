F1, Miami pistinde atılan ilk "sanal turu" yayınladı

Miami, 2022'den başlamak üzere 10 yıl boyunca Formula 1'e ev sahipliği yapacağını duyurmuş ve pist düzenini tanıtmıştı.

Pist, toplamda 5.41 km uzunluğunda ve toplam 19 viraj ile 3 ana düzlükten oluşuyor. Formula 1 bu pistte üç ayrı DRS bölgesine sahip olmayı ve bu bölgelerde, 320 km/s civarında hızlara çıkılması hedefleniyor.

Miami Gardens - Hard Rock Staydumu'nun etrafında yer alan piste dair ilk sanal tur, bugün F1 tarafından paylaşıldı.

Sanal turu buradan veya aşağıdan seyredebilirsiniz.