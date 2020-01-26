F1, Miami için alternatif bakıyor

Formula 1 uzun zamandır Amerika'da ikinci yarış gerçekleştirmenin hayalini kuruyor ve bunun için en somut adımlar Miami ile atıldı.

Yaklaşık iki yıldır taraflar arasındaki görüşmeler sürüyor ve hatta geçtiğimiz günlerde pist düzeni dahi yayınlandı.

Ancak çarşamba günü yapılan toplantıdan yine sonuç çıkmadı ve karar bir kez daha ertelendi. Özellikle yerel halk, F1 yarışına karşı çıkıyor ve yarışın yapılmasını istemiyorlar.

F1 CEO'su Chase Carey, Miami için bir B planına sahip olduklarını ima etti.

Carey, "Gerçekten politik bir süreç var. Kendi açımızdan bakarsak işi oldukça iyi şekilde sonuçlandırdık. "

"Bölünmüş görüşlere sahip olan yerel bir politik bölge var. Bence çabucak çözülecek, çünkü toplantı yaptılar ve yapmaya devam ediyorlar."

"Doğruyu söylemek gerekirse iyimseriz, ama yine de yerel yönetim tarafından engellenmiş durumdayız. Kısa vadede bunun nasıl çözüleceğini göreceğiz."

"Amerika'da ikinci yarışı gerçekleştirmek için başka seçenekler de düşünüyoruz ancak, bu Miami'deki yarış projesinin bizim için daha az önemli hale geldiği anlamına gelmiyor."

"Görüşmeler şu anda son aşamada ve yakında bir karar alınacak. Şu noktada iyiyiz çünkü arzı aşan bir talep var." dedi.

Çeviri: İnci Beğen