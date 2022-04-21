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Formula 1 / Miami GP Haberler

F1 Miami Grand Prix'sini engelleme girişimi yargıç tarafından reddedildi

Miami yargıcı, yerel sakinlerin, etkinlikteki gürültünün işitme duyusuna zarar vereceğini öne sürerek Miami Grand Prix'sinin durdurulması için açtıkları davayı bugün reddetti.

Charles Bradley
Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden
F1 Miami Grand Prix'sini engelleme girişimi yargıç tarafından reddedildi
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Böylece, etkinliğin 6-8 Mayıs tarihlerinde Miami Gardens'daki Hard Rock Stadium'da planlandığı şekilde gerçekleştirilmesini engelleyebilecek son taş da ortadan kalkmış oldu.

Yarışın gerçekleşmesini engellemek için özel bir duruşma istenen Yargıç Alan Fine, davacılar istendiği üzere kanıt sunmalarına rağmen, işitme duyusuna zarar verebilecek "herhangi potansiyel hasarın önlenebilir olduğunu" söyledi.

Fine, "Sonuç olarak, 6 Mayıs'tan önce bir ihtiyati tedbir duruşması planlamayacağım." dedi. Fine daha sonra, kendisini karar vermeye "mecbur bırakan" bir dizi neden sıraladı.

"Diğerlerinden daha önemli olan iki şey var."

"Bu yük, davacılara haksızlık olarak görünse de, herhangi potansiyel bir hasarın önlenebilir olduğunu düşünüyorum."

"Bununla birlikte, potansiyel bir işitme kaybına dair şimdiye kadar sunulan kanıtların fazlasıyla spekülatif olduğunu düşünüyorum. Bu mevcut olan herhangi bir Formula 1 gürültü bilgisine dayanmıyor ve en son sunulan beyanname, güney duvarını -etkinlik alanına konulan gürültü bariyerini- kapsamıyor.”

Yargıç Fine ayrıca, 21 Mart'ta açılan davanın gecikmeli bir tarihte olmasının da kararında etkili olduğunu söyledi.

Fine, "Eşdeğer olan bir diğer sebep ise, ihtiyati tedbir talebi için bu davanın geç bir tarihte açılması."

"Özel etkinlik izni verilene kadar davayı açmak için beklemenin yasal sağlamlığına ikna olmadım.” dedi.

Yargıç Fine, 2022'de yarış gerçekleştirildikten sonra devam edebilecek mahkemeleri reddetmedi ve 8 Mayıs'ta yarış gerçekleştirildikten sonraki "dört-beş ay içerisinde tamamen delile dayalı bir duruşma" beklediğini açıkladı.

Stadyum, şehirle olan sözleşmesinin bir parçası olan Mutabakat Anlaşması kapsamında, etkinliğin sesini denetleyecek. Yargıç ayrıca, bu denetleyicilerden birinin yerleşim bölgelerinin içinde veya yakınında bulunmasına karar verdi.

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