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Formula 1 Haberler

F1, Miami GP'yi Mayıs ayında yapabilir

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

F1 CEO'su Stefano Domenicali, Miami'deki ilk Formula 1 yarışının Mayıs ayında yapılabileceğini dile getirdi.

F1, Miami GP'yi Mayıs ayında yapabilir

Formula 1'in sahibi Liberty Media uzun zamandır Amerika'da ikinci bir yarışa sahip olmanın hayalini kuruyordu ve bu hayal sonunda gerçeğe dönüyor. Yerel halkın eleştirilerinden sonra şehir merkezinde bir yarış yapma planı rafa kalktı. Bunun yerine Hard Rock Stadyumu'nun etrafında geçici bir pist kurulacak.

Miami Gardens'daki pistin inşası tüm hızıyla devam ediyor. Geçen ay 5.41 kilometre uzunluğundaki pistin ilk asfaltı döküldü fakat bu şaşırdı değil: Çünkü Florida'daki ilk yarışın dokuz aydan kısa bir süre sonra yapılması bekleniyor.

Domenicali, "2021 sezonunun yarısında bile değiliz fakat bir süredir 2022'yi planlıyoruz."

"2022 takvimi için çok fazla yarış teklifi var. Eylül veya Ekim'de geçici takvimi sunabilmeyi umuyoruz."

"Merakla beklenen Miami Grand Prix'sinin, Mayıs ayının ilk yarısında yapılacağını teyit edebiliriz." dedi.

 

Miami Grand Prix'sinin sezonun ilk yarısında yapılması zaten bekleniyordu çünkü Formula 1, düzenli olarak sonbaharda düzenlenen Austin'deki Amerika GP'yi de takvimde tutmayı istiyor.

Miami yarışının genellikle Haziran ayında düzenlenen Kanada Grand Prix'si ile arka arkaya yapılması beklendiğinden, yarışın Mayıs ayında yapılması biraz sürpriz olabilir.

Son yıllarda genel olarak Avrupa sezonu İspanya GP ile Mayıs ayında başlıyordu ve Miami GP tarihinin, takvimin bu bölümü için ne manaya geleceği de merak uyandırıcı olacak.

Domenicali, Miami Grand Prix'si için henüz kesin bir tarih belirlenmese de ilginin çok yüksek olduğunu söyledi.

"Resmi bilet satışları henüz başlamamış olmasına rağmen bilete talep çok yüksek. Ayrıca Rusya Grand Prix'sinin 2023'te St. Petersburg'a geçmesini de sabırsızlıkla bekliyoruz."

Miami Grand Prix'sinin biletleri, yarış tarihi açıklanır açıklanmaz satışa çıkacak.

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