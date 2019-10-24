F1, Meksika’da elektronik pist sınırı tespit sistemi kullanacak

Belçika GP hafta sonunda Raidillon virajında elektronik takip sistemi kullanılmış ve sürücülerin pist sınırlarına uymaları sağlanmıştı.

Meksika’nın 11. virajı, slalom virajların sonundaki sola dönülen bir viraj ve viraj çıkışında bir DRS bölgesi bulunan arka düzlüğe çıkılıyor. Bu virajda dışarı taşan sürücülerin, potansiyel bir avantaj kazanmış olacaklarına karar verildi.

FIA, o noktada pist dışına taşan herhangi bir sürücünün tur zamanının silineceğini, yarışta ise üç kez bu ihlali yapan sürücüye siyah/beyaz uyarı bayrağı gösterileceğini açıkladı.

Yarış hafta sonu öncesinde yazdığı notlarda yarış direktörü Michael Masi, “Herhangi bir antrenman seansında ya da yarış sırasında bir sürücü, 11. virajın çıkışındaki kırmızı ve beyaz bördürleri aşarsa ve aracın hiçbir parçası bordürle temas sağlamazsa, turu hakemler tarafından geçersiz sayılacak.”

“Eğer bu ihlal yarış içerisinde üç kez gerçekleştirilirse, sürücüye siyah/beyaz uyarı bayrağı gösterilecek, daha sonraki ihlaller ise hakemlere bildirilecek.”

“11. viraj çıkışında bir araç kırmızı ve beyaz bordürlerin dışına her taştığında takımlar, resmi mesaj sistemiyle bilgilendirilecek.”

“Yukarıdaki gereklilikler, dışarı itildiği düşünülen hiçbir sürücü için otomatik olarak uygulanmayacak, bu türdeki her olay ayrı olarak incelenecek.” ifadelerini kullandı.

Masi ayrıca sürücülere, Mexico City pistinin sınırlarının daha önce Charlie Whiting’in belirlediği temel kurallara bağlı olduğunu da hatırlattı.