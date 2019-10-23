F1, Meksika Grand Prix'sini Twitch üzerinden yayınlayacak

Mexico City'de gerçekleştirilecek tüm seanslar altı farklı ülkede; Almanya, Lüksemburg, İsviçre, Danimarka, Norveç ve İsveç'te Twitch.tv ve Twitch mobil uygulaması üzerinden canlı yayınlanacak.

F1 yayınının yanı sıra kullanıcılar çeşitli etkileşim özelliklerini de kullanacak.

Anlaşma yalnızca Meksika GP için yapıldı ancak başarılı olursa, gelecekteki diğer yarışlarda da kullanılabilir.

F1'in dijital ve lisans direktörü Frank Arhofer, "Twitch'in inanılmaz bir erişimi var. Spor medyasıyla ilgili yaratıcı vizyonları ve kararlı dijital izleyici kitlesiyle, bu projede bizimle birlikte çalışmak için ideal bir ortaklar." dedi.

Twitch, oyun yayınlarının yapıldığı bir site olarak ün kazandı ancak şimdi varlığını arttırıyor ve canlı spor yayınlarına da sahip olmak istiyor