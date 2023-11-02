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Formula 1 Mexico City GP
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F1, Meksika GP’de yaşanan taraftar şiddetinin ardından harekete geçti

Ticari hak sahibi, hafta sonu çıkan kavga sonrasında bir taraftara ömür boyu men cezası verdi.

Abdullah Çelik
Editör Abdullah Çelik
Yardımcı Editör Elif Adli
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Race winner Max Verstappen, Red Bull Racing

Meksika GP'sinde tribünlerde kavga çıkaran bir tarafa, Formula 1'den ömür boyu men cezası verildi.

Sosyal medyada yer alan görüntülerde, Foro Sol Stadyumu'nda, bir taraftarın bir seyirciye yumruk attığı ve sonrasında kalabalık tarafından taraftara karşılık verildiği görülüyor.

Ardından taraftar, güvenlik tarafından tribünden uzaklaştırıldı. F1, hızlıca harekete geçti ve kavgaya karışan taraftarları yarışlardan ömür boyu men etti.

RacingNews365'e konuşan bir F1 sözcüsü, " Bu münferit bir olaydı ve hızlıca ele alındı. Söz konusu taraftar ise uzaklaştırıldı ve ömür boyu men cezası aldı." dedi.

Verstappen, taraftarlara kendi aralarında daha "saygılı" olmaları için çağrıda bulundu.

Bu sezonki Avusturya GP'sinin ardından F1, bazı taraftarların Red Bull Ring'de tacize mağruz kalmasının ardından bir açıklamada bulundu ve Max Verstappen de taraftarların yarışlardaki davranışlarını ve hareketlerini düzeltmeleri konusunda çağrıda bulundu.

Ayrıca Verstappen, ABD GP'sinde podyumdayken bazı taraftarlar tarafından yuhalanmasının ardından, taraftarlara pilotlara "saygı" göstermeleri için çağrıda bulundu.

Bu durum, Charles Leclerc'in açılış turunda ev sahibi pilot Sergio Perez ile çarpışmasının ardından taraftarların Leclerc'e karşı aynı şeyi yapmalarına engel olmadı.

Başkan Mohammed Ben Sulayem'in, F1'in çevrimiçi tacizle yeterince mücadele etmemesi halinde, bu durumun "düzeltilemez" hale gelebileceğini söylemesinin ardından FIA, sosyal medyadaki küfürlü yorumları engellemek adına Al teknolojisini kullandı. 

Podium: Race winner Max Verstappen, Red Bull Racing

Fotoğraf: Red Bull Content Pool

Podium: Race winner Max Verstappen, Red Bull Racing

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