F1, Meksika GP’de yaşanan taraftar şiddetinin ardından harekete geçti
Ticari hak sahibi, hafta sonu çıkan kavga sonrasında bir taraftara ömür boyu men cezası verdi.
Meksika GP'sinde tribünlerde kavga çıkaran bir tarafa, Formula 1'den ömür boyu men cezası verildi.
Sosyal medyada yer alan görüntülerde, Foro Sol Stadyumu'nda, bir taraftarın bir seyirciye yumruk attığı ve sonrasında kalabalık tarafından taraftara karşılık verildiği görülüyor.
Ardından taraftar, güvenlik tarafından tribünden uzaklaştırıldı. F1, hızlıca harekete geçti ve kavgaya karışan taraftarları yarışlardan ömür boyu men etti.
RacingNews365'e konuşan bir F1 sözcüsü, " Bu münferit bir olaydı ve hızlıca ele alındı. Söz konusu taraftar ise uzaklaştırıldı ve ömür boyu men cezası aldı." dedi.
Verstappen, taraftarlara kendi aralarında daha "saygılı" olmaları için çağrıda bulundu.
Bu sezonki Avusturya GP'sinin ardından F1, bazı taraftarların Red Bull Ring'de tacize mağruz kalmasının ardından bir açıklamada bulundu ve Max Verstappen de taraftarların yarışlardaki davranışlarını ve hareketlerini düzeltmeleri konusunda çağrıda bulundu.
Ayrıca Verstappen, ABD GP'sinde podyumdayken bazı taraftarlar tarafından yuhalanmasının ardından, taraftarlara pilotlara "saygı" göstermeleri için çağrıda bulundu.
Bu durum, Charles Leclerc'in açılış turunda ev sahibi pilot Sergio Perez ile çarpışmasının ardından taraftarların Leclerc'e karşı aynı şeyi yapmalarına engel olmadı.
Başkan Mohammed Ben Sulayem'in, F1'in çevrimiçi tacizle yeterince mücadele etmemesi halinde, bu durumun "düzeltilemez" hale gelebileceğini söylemesinin ardından FIA, sosyal medyadaki küfürlü yorumları engellemek adına Al teknolojisini kullandı.
Fotoğraf: Red Bull Content Pool
Podium: Race winner Max Verstappen, Red Bull Racing
Sıralama turlarında denenen format 2024 sezonunda kalıcı hale gelebilir
Sıralama turlarında denenen format 2024 sezonunda kalıcı hale gelebilir Sıralama turlarında denenen format 2024 sezonunda kalıcı hale gelebilir
Marko, Ferrari'nin tüm yarış boyunca hızını koruyabileceğini düşünmüyor
Marko, Ferrari'nin tüm yarış boyunca hızını koruyabileceğini düşünmüyor Marko, Ferrari'nin tüm yarış boyunca hızını koruyabileceğini düşünmüyor
Sergio Perez, taraftarları Max Verstappen’e saygı göstermeye çağırdı
Sergio Perez, taraftarları Max Verstappen’e saygı göstermeye çağırdı Sergio Perez, taraftarları Max Verstappen’e saygı göstermeye çağırdı
Brundle: “Red Bull, Albon’u takımda görmek isterdi”
Brundle: “Red Bull, Albon’u takımda görmek isterdi” Brundle: “Red Bull, Albon’u takımda görmek isterdi”
Lawson: "Red Bull benden 'her an piste çıkmaya hazır olmamı' istiyor"
Lawson: "Red Bull benden 'her an piste çıkmaya hazır olmamı' istiyor" Lawson: "Red Bull benden 'her an piste çıkmaya hazır olmamı' istiyor"
Red Bull, Ricciardo'nun performansından memnun kaldı
Red Bull, Ricciardo'nun performansından memnun kaldı Red Bull, Ricciardo'nun performansından memnun kaldı
Son Haberler
Russell: "Yeni yaklaşım, Mercedes'in geçen kış aceleye getirilen 'hatalarını' tekrarlamayacağı anlamına geliyor
Russell: "Yeni yaklaşım, Mercedes'in geçen kış aceleye getirilen 'hatalarını' tekrarlamayacağı anlamına geliyor Russell: "Yeni yaklaşım, Mercedes'in geçen kış aceleye getirilen 'hatalarını' tekrarlamayacağı anlamına geliyor
Verstappen: "Geçen yıl öğrendiklerimizi sadece bir antrenman seansında test edebileceğiz"
Verstappen: "Geçen yıl öğrendiklerimizi sadece bir antrenman seansında test edebileceğiz" Verstappen: "Geçen yıl öğrendiklerimizi sadece bir antrenman seansında test edebileceğiz"
Ricciardo: "Bu kadar rekabetçi hissetmeyeli epey zaman oldu"
Ricciardo: "Bu kadar rekabetçi hissetmeyeli epey zaman oldu" Ricciardo: "Bu kadar rekabetçi hissetmeyeli epey zaman oldu"
Steiner: “Fren sensörü uyarılarına daha fazla dikkat etmeliyiz”
Steiner: “Fren sensörü uyarılarına daha fazla dikkat etmeliyiz” Steiner: “Fren sensörü uyarılarına daha fazla dikkat etmeliyiz”
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar