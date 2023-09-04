F1 mekanikerleri, İtalya GP'de start geciktiğinde neden yeniden gride giremedi?

Monza yarışı, AlphaTauri'nin halen araştırmakta olduğu şüpheli bir MGU-H sorunu nedeniyle Yuki Tsunoda'nın ilk formasyon turunda durmasıyla tetiklenen bir dizi sorun nedeniyle planlanan başlangıç saatinden 20 dakika sonra başladı.

Tsunoda'nın durmasının ardından, diğer sürücüler normal start için yaptıkları gibi gridde toplandılar. Ancak start iptal edildi ve sürücüler ikinci formasyon turu için devam ettiler.

Pilotlar gride üçüncü kez döndüklerinde, ekranlarda hiçbir ek bilgi olmadan çok uzun bir süre bekletildiler ve sadece yarış mühendisleri tarafından takım radyo kanallarından neler olup bittiği konusunda bilgilendirildiler.

İkinci start girişimi de Tsunoda'nın aracının viteste takılı kalması ve hızlı bir şekilde kurtarılamaması nedeniyle iptal edildi, bu da takımların motorları ve frenleri soğutmak ve start lastiklerini battaniyelerle ısıtmak için mekanikerlerini araçlara geri göndermeleri gerektiği anlamına geliyordu.

Ancak o dakikalarda, FIA zamanlama bilgi ekranı ikinci startın iptal edileceğini göstermedi, yetkililer bunun yerine takımları radyo kanallarından ve medya iletişim grupları aracılığıyla bilgilendirme geçti.

Motorsport.com kaynakları, mekanikerlerin Monza pit yolunun ana kapısından hızlı bir şekilde gride giremediklerini, çünkü LED ekranın ikinci startın iptal edildiğini göstermemesi nedeniyle güvenlik görevlilerinin doğru protokolün izlendiğinden emin olmadan kapıları açmakta isteksiz davrandıklarını öğrendi.

Anlaşılır bir şekilde, kapıyı çok erken açmaktansa çok geç açmanın daha iyi olduğu görüşü benimsendi; zira bir şeyler ters gitmiş olsaydı, araçlar pistteki insanların yanından geçmek durumunda kalabilirdi.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04

Ancak iki teknisyen o kadar endişeliydi ki pit duvarına tırmanarak araçlarına ulaşmaya çalıştılar ve diğerlerinin gridde yer almasına izin verilmesini beklemediler.

Kapı açıldıktan ve teknisyenler tekrar gridde yerlerini aldıktan sonra start prosedürü sıfırlandı ve tipik bir şekilde iletilen beş dakikalık uyarı mesajıyla başladı.

Nihai start sırasında, tüm ışıklar yeniden yanıp söndü ve yarış böylece başlamış oldu. Startın ardından Carlos Sainz, pole pozisyonundan başladığı yarışta yerini korudu.

Ancak Max Verstappen, yoğun baskı kurup 15. turda liderliğe yükseldi ve sonunda kazanarak art arda 10. yarış zaferiyle yeni bir rekorun sahibi oldu.