Prime'a abone ol
Önceki / Ricciardo büyük ihtimalle iki yarış daha yok! Sonraki / Mercedes, Mick'in dönüşünün mümkün olmadığını yavaş yavaş kabul ediyor
Formula 1 / İtalya GP Haberler

F1 mekanikerleri, İtalya GP'de start geciktiğinde neden yeniden gride giremedi?

Motorsport.com, 2023 İtalya Grand Prix'sinde Formula 1 start ışıklarının yanındaki LED ekran panosunda yaşanan bir sorun nedeniyle, gecikmeli start sırasında mekanikerlerin araçlarına zamanında dönemediğini öğrendi.

Alex Kalinauckas
Ekleyen:
Carlos Sainz, Ferrari SF-23, Max Verstappen, Red Bull Racing RB19, Charles Leclerc, Ferrari SF-23, George Russell, Mercedes F1 W14, the rest of the field at the start

Monza yarışı, AlphaTauri'nin halen araştırmakta olduğu şüpheli bir MGU-H sorunu nedeniyle Yuki Tsunoda'nın ilk formasyon turunda durmasıyla tetiklenen bir dizi sorun nedeniyle planlanan başlangıç saatinden 20 dakika sonra başladı. 

Tsunoda'nın durmasının ardından, diğer sürücüler normal start için yaptıkları gibi gridde toplandılar. Ancak start iptal edildi ve sürücüler ikinci formasyon turu için devam ettiler.

Pilotlar gride üçüncü kez döndüklerinde, ekranlarda hiçbir ek bilgi olmadan çok uzun bir süre bekletildiler ve sadece yarış mühendisleri tarafından takım radyo kanallarından neler olup bittiği konusunda bilgilendirildiler. 

İkinci start girişimi de Tsunoda'nın aracının viteste takılı kalması ve hızlı bir şekilde kurtarılamaması nedeniyle iptal edildi, bu da takımların motorları ve frenleri soğutmak ve start lastiklerini battaniyelerle ısıtmak için mekanikerlerini araçlara geri göndermeleri gerektiği anlamına geliyordu. 

Ancak o dakikalarda, FIA zamanlama bilgi ekranı ikinci startın iptal edileceğini göstermedi, yetkililer bunun yerine takımları radyo kanallarından ve medya iletişim grupları aracılığıyla bilgilendirme geçti.

Motorsport.com kaynakları, mekanikerlerin Monza pit yolunun ana kapısından hızlı bir şekilde gride giremediklerini, çünkü LED ekranın ikinci startın iptal edildiğini göstermemesi nedeniyle güvenlik görevlilerinin doğru protokolün izlendiğinden emin olmadan kapıları açmakta isteksiz davrandıklarını öğrendi.

Anlaşılır bir şekilde, kapıyı çok erken açmaktansa çok geç açmanın daha iyi olduğu görüşü benimsendi; zira bir şeyler ters gitmiş olsaydı, araçlar pistteki insanların yanından geçmek durumunda kalabilirdi.

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04

Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04

Ancak iki teknisyen o kadar endişeliydi ki pit duvarına tırmanarak araçlarına ulaşmaya çalıştılar ve diğerlerinin gridde yer almasına izin verilmesini beklemediler.

Kapı açıldıktan ve teknisyenler tekrar gridde yerlerini aldıktan sonra start prosedürü sıfırlandı ve tipik bir şekilde iletilen beş dakikalık uyarı mesajıyla başladı. 

Nihai start sırasında, tüm ışıklar yeniden yanıp söndü ve yarış böylece başlamış oldu. Startın ardından Carlos Sainz, pole pozisyonundan başladığı yarışta yerini korudu.

Ancak Max Verstappen, yoğun baskı kurup 15. turda liderliğe yükseldi ve sonunda kazanarak art arda 10. yarış zaferiyle yeni bir rekorun sahibi oldu.

paylaşım
yorumlar

Ricciardo büyük ihtimalle iki yarış daha yok!

Mercedes, Mick'in dönüşünün mümkün olmadığını yavaş yavaş kabul ediyor

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Alex Kalinauckas Daha fazlası
Alex Kalinauckas
Sainz, pole turunda McLaren günlerinden ilham almış

Sainz, pole turunda McLaren günlerinden ilham almış

Formula 1
İtalya GP

Sainz, pole turunda McLaren günlerinden ilham almış Sainz, pole turunda McLaren günlerinden ilham almış

2023 İtalya GP: Cuma antrenmanlarından çıkardığımız dersler

2023 İtalya GP: Cuma antrenmanlarından çıkardığımız dersler

Formula 1
İtalya GP

2023 İtalya GP: Cuma antrenmanlarından çıkardığımız dersler 2023 İtalya GP: Cuma antrenmanlarından çıkardığımız dersler

Monza, 2023 F1 yarışı öncesinde ikonik özelliklerinden birisini nasıl kaybetti?

Monza, 2023 F1 yarışı öncesinde ikonik özelliklerinden birisini nasıl kaybetti?

Formula 1
İtalya GP

Monza, 2023 F1 yarışı öncesinde ikonik özelliklerinden birisini nasıl kaybetti? Monza, 2023 F1 yarışı öncesinde ikonik özelliklerinden birisini nasıl kaybetti?

Son Haberler

Bütçe sınırında ihlal çıkmadı ancak F1 takımları FIA'ya ne kadar güveniyor?

Bütçe sınırında ihlal çıkmadı ancak F1 takımları FIA'ya ne kadar güveniyor?

F1 Formula 1

Bütçe sınırında ihlal çıkmadı ancak F1 takımları FIA'ya ne kadar güveniyor? Bütçe sınırında ihlal çıkmadı ancak F1 takımları FIA'ya ne kadar güveniyor?

Quartararo, son yarışta geçen yılki ayarlarla piste çıkmış

Quartararo, son yarışta geçen yılki ayarlarla piste çıkmış

MGP MotoGP
Katalonya GP

Quartararo, son yarışta geçen yılki ayarlarla piste çıkmış Quartararo, son yarışta geçen yılki ayarlarla piste çıkmış

F1 yolundaki Andretti, adını Andretti Global olarak değiştirdi

F1 yolundaki Andretti, adını Andretti Global olarak değiştirdi

Indy IndyCar

F1 yolundaki Andretti, adını Andretti Global olarak değiştirdi F1 yolundaki Andretti, adını Andretti Global olarak değiştirdi

Vowles: "Aşırı uzun vadeli hedefler son derece anlamsız"

Vowles: "Aşırı uzun vadeli hedefler son derece anlamsız"

F1 Formula 1

Vowles: "Aşırı uzun vadeli hedefler son derece anlamsız" Vowles: "Aşırı uzun vadeli hedefler son derece anlamsız"

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Kevin Turner

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi? Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü? Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu? Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Prime
Prime
Formula 1
Gary Anderson

Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi? Analiz: F1 takımları 2017'de tam olarak nasıl performans gösterdi?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Lawrence Barretto

Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu? Analiz: Mercedes nasıl "durdurulamayan" F1 gücü oldu?

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Prime
Prime
Formula 1
Ben Anderson

Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası Analiz: McLaren-Honda'yı bitiren tasarım hatası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Prime
Prime
Formula 1
Jonathan Noble

Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası Analiz: Ferrari'nin yeniden yükselişinin perde arkası

Mail listesine üye ol
Sosyal hesaplarımız
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2023 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
Prime'a abone ol