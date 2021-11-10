F1, Megan Thee Stallion olayından sonra artık gride koruma almayacak

COVID kısıtlamaları nedeniyle gride girişlerin kısıtlanmasının ardından, Brundle'ın ünlü Grid Yürüyüşü'ne geri dönüş yaptığı görüldü. Bu kapsamda eski F1 pilotu, F1'in organizatörlerinin davet ettiği bazı ünlülerle röportaj yapmaya çalıştı.

Megan Thee Stallion, yarışa Red Bull'un konuğu olarak katıldı ve Brundle, start öncesinde röportaj yapmak üzere yanına geldi. Başlangıçta sorularına yanıt verdi ve kibardı, fakat sonrasında korumalarından birisi araya girdi ve agresif şekilde "bunu yapamayacağını" söyleyerek kendisini itti

Bu olay sosyal medyada büyük bir yankı uyandırdı. Brundle bu olay üzerine ünlüler "saygılı ve terbiyeli" davranmaya davet etti. Fakat F1 de bu konuda bazı adımlar atmışa benziyor.

Motosport.com'un edindiği bilgilere göre, bu olayın ardından Formula 1, korumaların gride girişini kısıtlama kararı aldı. Yarış yetkilileri, griddeki güvenliğin son derece yüksek olduğunu ve korumaya gerek olmadığını düşünüyorlar.

Gride gelen ünlülerin de basına röportaj vermek gibi bir zorunluluğu olmayacak. Fakat konuşmak istemiyorlarsa da bunu "nazikçe" söylemeleri istenecek.

2019'daki COVID kısıtlamalarından bu yana Formula 1 gridine erişim kısıtlanmış durumda. O günden bu yana gride erişim kademeli olarak artırıldı ama bu kısıt günümüzde devam ediyor.

Rapper Meagan Thee Stallion on the grid Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images