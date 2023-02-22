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McLaren, MCL60'ın burun kısmını değiştirdi

Çekim günü için Sakhir'de piste çıkan MCL60'ta karartılmış alt tabandan daha fazlası vardı. Takım, dünkü 100 km'lik testte, daha yuvarlak bir burun ve farklı bir ön kanat tercih etti.

Franco Nugnes
Ekleyen:
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
McLaren, MCL60'ın burun kısmını değiştirdi
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Dünkü çekim gününde McLaren, yarın başlayacak olan Bahreyn testleri öncesinde MCL60 üzerinde ilk değişikliklerini yaptı.

Hava tahminlerine göre üç gün güneşli geçecek ve sıcaklığın 28 derece civarında olması bekleniyor. Woking merkezli ekip de sıcak geçmesi beklenen test için şimdiden hazırlanmış durumda.

Takım, salı günü piste çıkardığı araçta, lansmanda kullanılandan daha çıkıntılı ve yuvarlak bir burun tasarımı tercih etti. Bu burun kısmında, kokpit içindeki ısıyı azaltmak için küçük bir oval hava girişinin de yer aldığı da görülüyor.

Ön kanatta da yine ön tarafın verimini artırmak amacıyla önemli değişiklikler yapılmış durumda.

Lando Norris, McLaren MCL60

Lando Norris, McLaren MCL60

Photo by: McLaren

McLaren MCL60: ecco il muso e l'ala anteriore della presentazione in rendering

McLaren MCL60: ecco il muso e l'ala anteriore della presentazione in rendering

Photo by: McLaren

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