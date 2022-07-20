F1 Manager 2022'nin sürücü puanları belli oldu
F1 Manager 2022 oyunundaki en güçlü sürücüler Lewis Hamilton ve Max Verstappen olacak.
Motor sporları ve Formula 1 taraftarlarının merakla beklediği F1 Manager 2022, 30 Ağustos tarihinde piyasaya sürülecek ve her gün oyuna dair yeni bilgiler gün yüzüne çıkıyor.
Oyunda her sürücünün bir puanı olacak ve haftalar süren çalışmaların ardından bu puanlar belli olmuş durumda.
Yapılan açıklamaya göre oyunun en güçlü sürücüleri 100 üzerinden 90 puana sahip olan Lewis Hamilton ve Max Verstappen olacak.
Charles Leclerc 88 puanla oyunun en güçlü üçüncü sürücüsü olarak öne çıkarken, Carlos Sainz, Sergio Perez ve Valtteri Bottas'ın 87 puanı bulunuyor.
Lando Norris ve George Russell'ın 86 puana sahip olduğu oyunda, Fernando Alonso ve Esteban Ocon 85 puana sahip olacak.
Dört kez F1 dünya şampiyonu Sebastian Vette'l'in ise 82 puanı bulunuyor.
Öte yandan oyunun en güçsüz F1 pilotu 73 puana sahip olan Nicholas Latifi olacak.
Ayrıca oyunda bazı eski F1 pilotlarının yanı sıra F2 ve sürücüleri de yer alacak. Eski sürücüler arasında Antonio Giovinazzi 78 puana sahipken, Robert Kubica 69 puana sahip.
Temsilcimiz Cem Bölükbaşı'nın ise 56 puanı bulunuyor.
Oyundaki sürücü puanları:
|Driver
|Overall Rating
|Lewis Hamilton
|90
|George Russell
|86
|Max Verstappen
|90
|Sergio Perez
|87
|Charles Leclerc
|88
|Carlos Sainz
|87
|Lando Norris
|86
|Daniel Ricciardo
|84
|Fernando Alonso
|85
|Esteban Ocon
|85
|Pierre Gasly
|84
|Yuki Tsunoda
|77
|Sebastian Vettel
|82
|Lance Stroll
|79
|Alexander Albon
|80
|Nicholas Latifi
|73
|Valtteri Bottas
|87
|Zhou Guanyu
|79
|Kevin Magnussen
|80
|Mick Schumacher
|76
|Nyck de Vries
|74
|Sebastien Buemi
|72
|Antonio Giovinazzi
|78
|Stoffel Vandoorne
|72
|Oscar Piastri
|75
|Nico Hulkenberg
|76
|Robert Kubica
|69
|Cem Bölükbaşı
|56
Ne zaman antrenman seansına çıkacağı belirsizliğini koruyan Pourchaire, bu konuya odaklanmıyor
Suzuka, bu yıl F1'e ev sahipliği yapacağından emin
Son Haberler
2023 F1 kuralları, dalgalanmayı nasıl engelleyecek?
Formula 1'de yakın mücadeleye yardımcı olması için getirilen zemin etkili araçlarda hedefe ulaşıldı ancak yeni araçların istenmeyen bir sonucu oldu: Dalgalanma/Zıplama.
Verstappen: "Lastikler Fransa'da kritik öneme sahip olacak"
Red Bull pilotu Max Verstappen, sıcak havanın etkili olacağı Fransa GP'nin öne çıkan faktörünün lastik aşınması olacağını düşünüyor.
Vettel: "Yaz arasından önce iyi sonuçlar almak güzel olur"
Sebastian Vettel, Fransa ve Macaristan'da iyi sonuçlar alarak yaz arasına pozitif bir ivme ile gitmelerini umuyor.
Ferrari, Red Bull'un maksimum hızına nasıl cevap verdi?
Ferrari, 2022'de şampiyonluk mücadelesi verdiği Red Bull gibi sürekli güncelleme getirme felsefesini uygulamıyor olsa da aracında iyileştirmeler yapmaya devam ediyor.