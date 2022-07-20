F1 Manager 2022'nin sürücü puanları belli oldu

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Motor sporları ve Formula 1 taraftarlarının merakla beklediği F1 Manager 2022, 30 Ağustos tarihinde piyasaya sürülecek ve her gün oyuna dair yeni bilgiler gün yüzüne çıkıyor.

Oyunda her sürücünün bir puanı olacak ve haftalar süren çalışmaların ardından bu puanlar belli olmuş durumda.

Yapılan açıklamaya göre oyunun en güçlü sürücüleri 100 üzerinden 90 puana sahip olan Lewis Hamilton ve Max Verstappen olacak.

Charles Leclerc 88 puanla oyunun en güçlü üçüncü sürücüsü olarak öne çıkarken, Carlos Sainz, Sergio Perez ve Valtteri Bottas'ın 87 puanı bulunuyor.

Lando Norris ve George Russell'ın 86 puana sahip olduğu oyunda, Fernando Alonso ve Esteban Ocon 85 puana sahip olacak.

Dört kez F1 dünya şampiyonu Sebastian Vette'l'in ise 82 puanı bulunuyor.

Öte yandan oyunun en güçsüz F1 pilotu 73 puana sahip olan Nicholas Latifi olacak.

Ayrıca oyunda bazı eski F1 pilotlarının yanı sıra F2 ve sürücüleri de yer alacak. Eski sürücüler arasında Antonio Giovinazzi 78 puana sahipken, Robert Kubica 69 puana sahip.

Temsilcimiz Cem Bölükbaşı'nın ise 56 puanı bulunuyor.

Oyundaki sürücü puanları:

Driver Overall Rating Lewis Hamilton 90 George Russell 86 Max Verstappen 90 Sergio Perez 87 Charles Leclerc 88 Carlos Sainz 87 Lando Norris 86 Daniel Ricciardo 84 Fernando Alonso 85 Esteban Ocon 85 Pierre Gasly 84 Yuki Tsunoda 77 Sebastian Vettel 82 Lance Stroll 79 Alexander Albon 80 Nicholas Latifi 73 Valtteri Bottas 87 Zhou Guanyu 79 Kevin Magnussen 80 Mick Schumacher 76 Nyck de Vries 74 Sebastien Buemi 72 Antonio Giovinazzi 78 Stoffel Vandoorne 72 Oscar Piastri 75 Nico Hulkenberg 76 Robert Kubica 69 Cem Bölükbaşı 56