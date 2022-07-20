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Formula 1 Haberler

F1 Manager 2022'nin sürücü puanları belli oldu

F1 Manager 2022 oyunundaki en güçlü sürücüler Lewis Hamilton ve Max Verstappen olacak.

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, Editör
F1 Manager 2022'nin sürücü puanları belli oldu
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Motor sporları ve Formula 1 taraftarlarının merakla beklediği F1 Manager 2022, 30 Ağustos tarihinde piyasaya sürülecek ve her gün oyuna dair yeni bilgiler gün yüzüne çıkıyor.

Oyunda her sürücünün bir puanı olacak ve haftalar süren çalışmaların ardından bu puanlar belli olmuş durumda.

Yapılan açıklamaya göre oyunun en güçlü sürücüleri 100 üzerinden 90 puana sahip olan Lewis Hamilton ve Max Verstappen olacak.

Charles Leclerc 88 puanla oyunun en güçlü üçüncü sürücüsü olarak öne çıkarken, Carlos Sainz, Sergio Perez ve Valtteri Bottas'ın 87 puanı bulunuyor.

 

Lando Norris ve George Russell'ın 86 puana sahip olduğu oyunda, Fernando Alonso ve Esteban Ocon 85 puana sahip olacak.

Dört kez F1 dünya şampiyonu Sebastian Vette'l'in ise 82 puanı bulunuyor.

Öte yandan oyunun en güçsüz F1 pilotu 73 puana sahip olan Nicholas Latifi olacak.

Ayrıca oyunda bazı eski F1 pilotlarının yanı sıra F2 ve sürücüleri de yer alacak. Eski sürücüler arasında Antonio Giovinazzi 78 puana sahipken, Robert Kubica 69 puana sahip.

Temsilcimiz Cem Bölükbaşı'nın ise 56 puanı bulunuyor.

Oyundaki sürücü puanları:

Driver Overall Rating
Lewis Hamilton 90
George Russell  86
Max Verstappen 90
Sergio Perez 87
Charles Leclerc 88
Carlos Sainz 87
Lando Norris 86
Daniel Ricciardo 84
Fernando Alonso 85
Esteban Ocon 85
Pierre Gasly 84
Yuki Tsunoda 77
Sebastian Vettel 82
Lance Stroll 79
Alexander Albon 80
Nicholas Latifi 73
Valtteri Bottas 87
Zhou Guanyu 79
Kevin Magnussen 80
Mick Schumacher 76
Nyck de Vries 74
Sebastien Buemi 72
Antonio Giovinazzi 78
Stoffel Vandoorne 72
Oscar Piastri 75
Nico Hulkenberg 76
Robert Kubica 69
Cem Bölükbaşı 56
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