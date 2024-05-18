F1, Magnussen tarzı taktikleri ortadan kaldırmak istiyor

Magnussen, bu sezon Miami ve Suudi Arabistan olmak üzere iki kez takım arkadaşı Hulkenberg'in arkasındaki rakipleri yavaşlatmak için koruma görevi üstlendi.

Miami'de yaptıkları, pist dışına çıkıp avantaj sağladığı gerekçesiyle üç kez 10 saniyelik süre cezası almasına ve bir yarıştan men cezasının eşiğine getiren ceza puanları almasına neden oldu.

Danimarkalı pilot, yaptıkları nedeniyle sportmenlik dışı davranışta bulunup bulunmadığı soruşturuldu ve aklandı. Ancak McLaren'dan Andrea Stella gibi rakipler onun yarıştan men cezası alması gerektiğini düşünüyordu.

Miami'deki yarış hakemleri Magnussen'in yaptıkları hakkındaki açıklamalarının bir parçası olarak, tekrar eden suçlular için cezaların artırılmasına izin veren potansiyel bir kural değişikliği önerildi.

Hakemlerin notlarında, "İlerleyen süreçte, özellikle tekrarlayan ihlallerde, bugün bulduğumuz senaryoları önlemek için, her ihlal için uygulanacak cezaların artırılması gerekip gerekmediğini değerlendirmemiz gerekecek. Bunu açıkça FIA ve hakemler olarak ele alacağız." yazıyordu.

Autosport'un edindiği bilgiye göre, yarış hakemlerinin talebine yanıt olarak, Imola Grand Prix'sindeki takım patronları toplantısında kural değişikliği hakkında bir fikir birliği olup olmadığını anlamak için bu konu tartışıldı.

Kevin Magnussen, Haas VF-24 Photo by: Steven Tee / Motorsport Images

Bu konunun incelenmesi, ancak istenmeyen sonuçları tetiklemesi ihtimaline karşı aceleye getirilmemesi gerektiği konusunda anlaşmaya varıldı.

Kural değişikliklerini tartışıp değerlendirmek için F1'in Sportif Danışma Komitesi'nin bir sonraki toplantısında bu konu gündemde yer alacak.

Ayrıca hakemlerin sürücülerin haksız yere avantaj elde ettiği durumlarda standart 10 saniyelik zaman cezası yerine drive-through (pitten geçiş) cezası verme yetkisini kullanmaları teşvik edilecek.

Hafta sonunda Imola'da konuşan Magnussen, yarış kontrolünün pilotlara kaybettikleri pozisyonları geri vermelerini söylemesinin daha doğru olacağını ifade etti.

Magnussen, "En iyisi FIA'nın bize pozisyonları geri vermemizi söylemesi ve bunu yapmamanın sonucunun sert olması olurdu."

"Aşırı sert, bunu yaptığınızdan gerçekten emin olmalısınız. Çünkü bence bu ilk olarak çok karmaşıklaşıyor ve ayrıca o ihlal için çok büyük bir sonuç. Sınırı biraz aşabilmeli ve sonra geri dönebilmelisiniz."

"Hakemlerin haksız avantaj sağlandığını düşünüp pitten geçme cezası vermesi bence iyi bir şey değil." dedi.

Anlaşıldığı kadarıyla pozisyonların geri verilmesi emri şu an için düşünülmüyor.