F1, Madrid'de yapılacak olası yarışla ilgili projeyi görüşmeye hazır

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Domenicali, bu hafta İspanya'da iş dünyası ve Navarra Hükümeti tarafından düzenlenen bir konferansa katıldı.

Konuşmasında Formula 1'in artan popülaritesine vurgu yapan Domenicali, yarışların heyecanını artırmak istediklerine vurgu yaptı ve çevre gibi farklı konulara değindi.

Etkinlik sonrası Domenicali'ya Madrid GP projesiyle ilgili beklentileri ve düşünceleri soruldu.

Domenicali, bunun üzerine Marca'ya şöyle dedi: "Sanırım şu anda söyleyebileceğim tek şey, önümüzdeki yıllar için Barselona ile anlaşmamız olduğu ve bundan son derece mutlu olduğumuz."

"Madrid için bize önerilen yarış projesi ilginç görünüyor fakat teknik ve ekonomik anlamında fizibilite çalışması yapılması gerekiyor."

Usain Bolt, Stefano Domenicali, CEO, Formula 1, Usher and others on the grid Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

"Tüm bunlar Formula 1'in popülaritesinin İspanya'da giderek arttığı gerçeğini doğruluyor ve bu gayet mantıklı bir şey. Sonuçta şampiyonada Fernando Alonso ve Carlos Sainz yarışıyor."

"Ayrıca bütün bunların Formula 1'in İspanya'daki geleceği açısından bazı önemli çözümler üretilmesine yardımcı olacağı görüşündeyim."

F1'in Barselona ile 2026 yılına kadar anlaşması var ve İtalya'nın aksine İspanya'da çifte yarış düzenlemek olası değil.

Domenicali bu ihtimali reddetti ve şöyle dedi: "İtalya'da şu anda iki Grand Prix var, fakat gelecekte işlerin nasıl gelişeceğini göreceğiz."

"Dünyada Formula 1'e olan ilginin hızla arttığını biliyoruz. Yani aynı Avrupa ülkesinde iki yarış yapmak çok zor görünüyor."

"ABD gibi diğer bazı ülkelerde ise ölçek çok farklı. Büyüme oranımız hakkında gerçekçiyiz ve bu nedenle İspanya'da iki yarıştan bahsetmek çok zor."

"Yine de biz 'Asla asla deme' ilkesiyle hareket edeceğiz."