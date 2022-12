F1, Madrid'de yapılacak olası yarışla ilgili projeyi görüşmeye hazır

Domenicali, bu hafta İspanya'da iş dünyası ve Navarra Hükümeti tarafından düzenlenen bir konferansa katıldı.

Konuşmasında Formula 1'in artan popülaritesine vurgu yapan Domenicali, yarışların heyecanını artırmak istediklerine vurgu yaptı ve çevre gibi farklı konulara değindi.

Etkinlik sonrası Domenicali'ya Madrid GP projesiyle ilgili beklentileri ve düşünceleri soruldu.

Domenicali, bunun üzerine Marca'ya şöyle dedi: "Sanırım şu anda söyleyebileceğim tek şey, önümüzdeki yıllar için Barselona ile anlaşmamız olduğu ve bundan son derece mutlu olduğumuz."

"Madrid için bize önerilen yarış projesi ilginç görünüyor fakat teknik ve ekonomik anlamında fizibilite çalışması yapılması gerekiyor."

Usain Bolt, Stefano Domenicali, CEO, Formula 1, Usher and others on the grid

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images