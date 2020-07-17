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Formula 1 / Son dakika

F1, Macaristan'da yapılan COVID-19 testlerinden ikisinin pozitif çıktığını açıkladı!

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F1, Macaristan'da yapılan COVID-19 testlerinden ikisinin pozitif çıktığını açıkladı!
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
17 Tem 2020 15:32

Formula 1, bu hafta sonu Macaristan Grand Prix'si öncesi yapılan COVID-19 testlerinden ikisinin pozitif çıktığını açıkladı.

F1, bu ayın başında başlayan 2020 sezonunu seyircisiz şekilde kapalı kapılar ardında yapıyor ve tüm personel düzenli olarak COVID-19 testlerinden geçiriliyor.

Her cuma, test sonuçlarını açıklayan bir rapor yayınlanıyor ve Avusturya'da yapılan 8 binden fazla koronavirüs testinde hiç pozitif vakaya rastlanmamıştı.

Ancak F1, Macaristan GP öncesi yapılan 5 bine yakın testten ikisinin pozitif çıktığını doğruladı.

Açıklamada, “FIA ve Formula 1,  bugün 10 Temmuz Cuma ve 16 Temmuz Perşembe günleri arasında sürücüler, takımlar ve personel üzerinde toplamda 4.997 COVID-19 testinin yapıldığını doğrulayabilir” 

"Test yapılan kişilerden ikisinin testi pozitif çıktı. Bu kişiler Avusturya'da mevcut değildi ve etkilenen kişiler operasyondan çıkarılarak izole edildiler."

“Yakın temasların takibi yapıldı ve hepsi izole edildi. “FIA veya Formula 1 tarafından takımlar veya bireyler hakkında özel bir bilgi sağlanmayacak ve sonuçlar her 7 günde bir kamuya açıklanacaktır.” denildi.

Bu, 2020 sezonunun başladığı Avusturya GP'den bu yana ilk pozitif vaka oldu. Mart ayındaki Avustralya GP'den önce de bir McLaren çalışanın koronavirüs testi pozitif çıkmıştı.

 
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Seri Formula 1
Editör Luke Smith

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