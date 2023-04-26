F1, LED ekranlı jant fikrini rafa kaldırıyor!

Araçlara LED jant kapakları takılması ve bu sayede taraftarlara ekstra bilgi sunulması fikri birkaç yıldır değerlendirilmekte, hatta bu teknolojinin kullanılabilmesi için kurallarda bir açık dahi bırakılmıştı.

Bu fikri ilk deneyen takım McLaren olmuş, takım Abu Dhabi'deki 2021 sezon sonu testlerinde yeni nesil jant kapaklarıyla piste çıkmıştı.

Fikrin destekçilerinden olduğu bilinen Pirelli motor sporları şefi Mario Isola da LED'ler aracılığıyla gösterilebilecek bilgi seçeneklerinin sınırsız olduğunu söyledi.

Isola, "Yeni cihazı taktığınızda ve cihaz çalıştığında, ne isterseniz yapabilirsiniz."

"Pozisyonu gösterebilirsiniz, logoları gösterebilirsiniz, sıralamadaki tur zamanını ya da buna benzer bir şeyi gösterebilirsiniz. Pek çok olasılık var."

"Teknolojiye sahipseniz neyi görüntülemek istediğinizi programlamak çok kolay." dedi.

Ancak bu fikrin uygulamaya geçmesi artık beklenmiyor, nitekim F1 Komisyonu'nun son toplantısından çıkan karar olumsuz.

Revize edilen 2024 teknik düzenlemelerinde, LED sistemlerinin kullanılabileceğine yönelik kural açığı kaldırıldı, bu da resmi bir iptal anlamına geliyor.

Kural açığını sağlayan 8.18 sayılı madde şöyle diyordu: "Gerekli teknolojinin mevcudiyetine bağlı olarak ve seyircilere görsel bilgi sağlamak amacıyla FIA, Madde 3.13.7'de tanımlanan dört jantın her birine dönen bir LED ekran paneli takılmasını talep edebilir."

Teknoloji ilerliyor olsa da, LED sistemleriyle ilgili en büyük endişelerden biri aracın hassas bir bölgesinde potansiyel bir ağırlık artışıydı.

F1'in 13 inçlik jantlardan 18 inçlik jantlara geçişi zaten kayda değer bir ağırlık artışına sebep olmuştu; artık aracın ön tarafı 5, arka tarafı 6 kg daha ağır

Daha da önemlisi, birçok takımın ağırlık sınırının altına inmek için mücadele ettiği bir dönemde, LED sistemleri nedeniyle gelecek ekstra ağırlığı takımların kabul etmesi pek mümkün değildi.