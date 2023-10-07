F1, lastiklerle alakalı endişeler nedeniyle Katar GP programını değiştirdi!
Formula 1, Katar Grand Prix'sindeki sprint sıralama turları öncesinde ekstra bir antrenman seansı düzenleyeceğini açıkladı. Eğer lastiklerle alakalı problem devam ederse, yarışta üç pit stop zorunluluğu getirilecek.
Losail pistindeki ilk gününün ardından lastiklerin yapısını inceleyen Pirelli mühendisleri, üst yapı ile karkas kordları arasında - yanak kısmında ayrılma meydana geldiğini gördü.
FIA tarafından yapılan açıklamaya göre, lastikler çok fazla kullanıldığı takdirde hava kaybı meydana gelebilir.
İlk belirtiler, sorunun Katar'da bu hafta sonu için planlanan yeni bir kerb tasarımından kaynaklandığını işaret ediyor.
Açıklamada, "Bu sorun muhtemelen lastik yanağı ile bu pistte yaygın olarak kullanılan 50 mm'lik 'piramit' kerbler arasındaki yüksek frekanslı etkileşimden kaynaklanıyor ve bu kerblere çıkma eğilimiyle daha da kötüleşiyor." ifadesine yer verildi.
Bu sorun o kadar ciddiydi ki, FIA cumartesi günü programını acilen değiştirmek zorunda kaldı. Durumu değerlendirmek amacıyla FIA, fazladan bir antrenman seansı planladı.
FIA ayrıca yarışta sorun yaşanması olasılığını önlemek için bir dizi önlem alındığını da duyurdu.
FIA, 12-13. virajlardaki pist limitlerine özellikle dikkat edeceğini ve sürücülerin yeni çözüme alışabilmesi için Cumartesi günü saat 16:00'da 10 dakikalık ekstra bir antrenman seansı yapılacağını duyurdu.
Pirelli Tyre
Fotoğraf: Motorsport.com / Japan
Bundan ötürü sprint sıralama turları bugün başlangıçta planlanan 16:00'dan 16:20'ye alındı
Cumartesi akşamı sprint yarışının ardından, Pazar günkü grand prix için daha fazla önlem gerekip gerekmediğine karar verilecek. Bunun için de tüm lastikler kapsamlı bir analizden geçecek.
Eğer sorunun büyük olduğuna yönelik işaretler varsa, FIA güvenlik gerekçesiyle Pazar günü lastikler için maksimum kullanım zorunluluğu getirecek.
Buna göre yarışta yeni lastikler için lastik ömrü 20 turu geçmeyecek. Sıralama turları da hesaba katıldığında bu sayı yarışta takılan kullanılmış lastikler için 22'ye çıkacak.
Tüm sürücüler yarış sırasında en az üç lastik değiştirmekle yükümlü olacak. Tüm bu kararlar, akşam yapılacak analizin sonucuna göre uygulanacak.
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