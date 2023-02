F1 lastik battaniyesi yasağı, Britanya GP'sinin ardından oylamaya sunulacak

Resmi tedarikçi Pirelli, yarışların sürdürülebilirliğini geliştirmeye yönelik daha geniş çaplı bir çabanın parçası olarak F1'de gelecek yıldan itibaren lastik ısıtıcıları kullanımının bırakılması için hazırlıklarını sürdürüyor.

Ancak, lastik ısıtıcılarının yasaklanmasına yönelik önceki girişimlerden aşırı sıcaklık ve basınç değişimleriyle başa çıkabilecek ürünler üretmenin teknik zorlukları nedeniyle vazgeçildiğinden, 2024 için değişiklik henüz garanti değil.

Pirelli, ön ısıtmaya ihtiyaç duymayan lastikler geliştirmek için özel bir program yürütüyor ve nihai bir karar verilmeden önce Britanya GP sonrası testine kadar çabalamayı hedefliyor.

Gelişmelerden memnun kalınması ve FIA'nın lastik yasağının uygulanması konusunda herhangi bir endişesi olmaması halinde, konu takımların da katılacağı bir oylamaya sunulacak.

Pirelli'nin F1 ve otomobil yarışları başkanı Mario Isola, Motorsport.com'a şunları söyledi: "Silverstone, yarıştan sonra iki gün test yaptığımız yarışlardan biri. Silverstone'dan sonra durumu takımlar, FIA ve F1 ile birlikte analiz edeceğiz."

"Daha sonra 2024 hedefimize ulaşıp ulaşamayacağımıza ya da bunu ertelemenin gerekli olup olmadığına karar vereceğiz."

Yeni yayınlanan yönetmeliklerde, motor yarışlarının yönetim organı oylamanın en geç 31 Temmuz'da yapılması gerektiğini söyledi.

Ayrıca kurallarda: "Yönetmelik değişikliğinin başarılı bir şekilde kabul edilmesi için FIA, F1 ve pilotların çoğunluğunun (10 üzerinden 5) pozitif oy kullanması gerekecek." deniyor.

Pirelli tyres allocated to Red Bull are sorted into blankets in the paddock

Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images