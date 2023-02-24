F1 lastik battaniyesi yasağı, Britanya GP'sinin ardından oylamaya sunulacak

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Resmi tedarikçi Pirelli, yarışların sürdürülebilirliğini geliştirmeye yönelik daha geniş çaplı bir çabanın parçası olarak F1'de gelecek yıldan itibaren lastik ısıtıcıları kullanımının bırakılması için hazırlıklarını sürdürüyor.

Ancak, lastik ısıtıcılarının yasaklanmasına yönelik önceki girişimlerden aşırı sıcaklık ve basınç değişimleriyle başa çıkabilecek ürünler üretmenin teknik zorlukları nedeniyle vazgeçildiğinden, 2024 için değişiklik henüz garanti değil.

Pirelli, ön ısıtmaya ihtiyaç duymayan lastikler geliştirmek için özel bir program yürütüyor ve nihai bir karar verilmeden önce Britanya GP sonrası testine kadar çabalamayı hedefliyor.

Gelişmelerden memnun kalınması ve FIA'nın lastik yasağının uygulanması konusunda herhangi bir endişesi olmaması halinde, konu takımların da katılacağı bir oylamaya sunulacak.

Pirelli'nin F1 ve otomobil yarışları başkanı Mario Isola, Motorsport.com'a şunları söyledi: "Silverstone, yarıştan sonra iki gün test yaptığımız yarışlardan biri. Silverstone'dan sonra durumu takımlar, FIA ve F1 ile birlikte analiz edeceğiz."

"Daha sonra 2024 hedefimize ulaşıp ulaşamayacağımıza ya da bunu ertelemenin gerekli olup olmadığına karar vereceğiz."

Yeni yayınlanan yönetmeliklerde, motor yarışlarının yönetim organı oylamanın en geç 31 Temmuz'da yapılması gerektiğini söyledi.

Ayrıca kurallarda: "Yönetmelik değişikliğinin başarılı bir şekilde kabul edilmesi için FIA, F1 ve pilotların çoğunluğunun (10 üzerinden 5) pozitif oy kullanması gerekecek." deniyor.

Pirelli tyres allocated to Red Bull are sorted into blankets in the paddock Photo by: Simon Galloway / Motorsport Images

Takımların çoğunluğunun pozitif oy kullanması şartı, FIA ve Pirelli memnun olsa bile kural değişikliğinin garanti olmadığı anlamına geliyor.

Isola, takımların ne düşündüğünü konuşmak için henüz erken olduğunu ve konunun karmaşık bir konu olduğunu söyledi.

Isola, "Net bir hissiyatım yok ve dürüst olmak gerekirse, bir tahminde bulunmak zor."

"Sürdürülebilirlik için bu yönde ilerlemenin herkesin hedefi olduğuna inanıyorum, ancak kimse şova zarar vermek istemiyor."

"Bunun imkansız bir hedef olduğunu söylemek istemiyorum, çünkü öyle değil. Ancak bu çok büyük bir zorluk."

"Bence insanlar 13 inçten 18 inç jantlara geçmenin çok daha zor olduğunu ve battaniyelerin bir sorun olmadığını düşünüyor."

"Ama bu aynı şey değil çünkü F1 farklı bir şampiyona. Dünyanın en hızlı ve lastiklere en yüksek düzeyde enerji harcayan serisi."

"Bu enerjiye sahip olduğunuzda ve basıncı artırdığınızda, çok geniş bir sıcaklık aralığında çalışması gereken bileşikleriniz olur ve bu çok zor." dedi.

Oylama, 2024 yılı için genel yasağın devam etmesi yönünde sonuçlanırsa, Pirelli yeni lastiği Japonya ve Meksika Grand Prix'lerinde serbest antrenman seanslarında kullanmadan önce özel testlere devam etmeyi planlıyor.

Isola, ısıtmaya ihtiyaç duymayan lastiklerin mevcut seriye kıyasla tamamen yeni bileşiklere ve yapılara sahip olması gerektiğini söyledi.

Isola, "20 ile 120 derece arasında çalışabilen bileşikler tasarlamamız gerekiyor, aksi takdirde kötü veya çok fazla aşırı ısınma riskiyle karşılaşırız."

"Ayrıca soğuktan sıcağa doğru artan basınç nedeniyle, ki bunun 9/10 psi'den fazla olduğunu tahmin ediyoruz, yeni bir yapı da tasarlamamız gerekiyor." dedi.