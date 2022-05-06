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F1, Las Vegas'ın merkezinde pit ve padok için arazi satın aldı

Formula 1, gelecek yıl yapılacak yarış için pit ve padok alanı yaratmak amacıyla Las Vegas'ın merkezinde 39 dönümlük bir alanı 240 milyon dolara satın aldı.

Adam Cooper
Ekleyen:
Çeviren:
Altay Gök
F1, Las Vegas'ın merkezinde pit ve padok için arazi satın aldı
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Las Vegas GP'si ile ilgili en büyük sorulardan biri, Formula 1'in şehir merkezinde padok ve diğer birtakım tesisleri -örneğin konukevleri- inşa etmek için gerekli alanı nasıl bulacağına yönelik.

Şehir yönetimi her ne kadar caddelerin kullanılabileceğini onaylamış olsa da, pistin etrafındaki alanların çoğu kumarhanelere ve diğer işyerlerine ait.

Takımlara kısa zaman önce ulaşan bilgilere göre padok gerçek pit alanının yaklaşık 1.6 kilometre uzağında olacak.

Ancak Liberty Media CEO'su Greg Mattei, F1'in şehir içinde bir padok inşa edebilmesi için belli bir alan satın alacaklarını ve anlaşmanın önümüzdeki haftalarda resmi olarak sonuçlanmasının beklendiğini açıkladı.

Böylece F1 -tıpkı şu anda Miami'de yapıldığı gibi- kalıcı bir pit alanına sahip olabilecek.

Maffei ayrıca Las Vegas yarışının ortak organizatörü olarak Liberty ve F1'in projeye önemli bir yatırım yapacağını ve etkinliğin devam etmesi için ekstra sermayeye ihtiyaç olduğunu açıkladı.

Las Vegas track action

Las Vegas track action

Photo by: Liberty Media

Wall Street analistleriyle yaptığı görüşmede Maffei, "Sporun ABD'de kazandığı ivme, bu hafta sonu yapılacak Miami GP'si ile devam ediyor." dedi.

"Las Vegas GP'sinin yapılacağını zaten duymamış olamazsınız. Daha önce de belirttiğimiz gibi, bu şehrin merkezinde bir gece yarışı olacak."

"Çoğu yerden farklı olarak, F1 ve Liberty Media, yerel paydaşlar ve Live Nation ile ortaklaşa olarak yarışın tanıtımını yapıyor."

"Bu pistte yapacağımız çalışmaları geliştirebilmek için yükseltilmiş Cap-Ex ve Op-X'e ihtiyacımız olacak. Rakam vermek için henüz çok erken, yılın sonlarına doğru detaylı açıklamalarda bulunacağız."

"Liberty Media'nın pistin doğusunda 39 dönümlük bir araziyi kalıcı bir pit alanı oluşturabilmek, diğer konukevleri ve yarış destek alanlarını içerecek bir padok inşa edebilmek için bir anlaşma yaptığını belirtmek isterim."

"Bu işlemin ikinci çeyreğin sonlarında kapanmasını bekliyorum. Satın alma fiyatı ise F1 grubu düzeyinde eldeki nakitle finanse edilecek 240 milyon dolar." dedi.

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