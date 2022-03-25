F1, Las Vegas yarışını 2023'ün Kasım ayında yapabilir

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Formula 1, Amerika'daki yarış sayısını artırmak için uzun süredir çalışıyordu ve bu kapsamda ülkedeki şehirlerle görüşme halindeydi.

Austin halihazırda zaten takvimdeydi ve bu yıl ona Miami de eklendi. Şimdi ise takvime Las Vegas'ın katılması planlanıyor.

Son haftalarda bu konudaki söylentiler hız kazanmıştı ve şimdi yarışın tarihi dahi belli olmuş gibi görünüyor.

Front Office Sports'un haberine göre Las Vegas'la F1 arasındaki görüşmeler neredeyse tamamlandı ve yarışın 2023'ün Kasım ayında yapılması planlanıyor.

Las Vegas yarışı, bir cadde pisti olacak ve şehirdeki caddelerin büyük bir kısmı, bu pistin düzeninde kullanılacak.

Yarışın, 2023'ün Kasım ayındaki Şükran Günü civarında yapılması bekleniyor.

İddiaya göre F1, New York'a da ilgi gösteriyor ancak yakın zamanda dördüncü bir Amerika yarışıp düzenleyip düzenlemeyecekleri belli değil.

Las Vegas geçmişte zaten F1'e ev sahipliği yapmıştı. Buradaki iki F1 yarışı 1981 ve 1982'de düzenlenirken, pist düzeni için Caesars Palace kumarhanesinin otoparkı kullanıldı.

American flag Fotoğraf: Paul Foster