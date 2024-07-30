F1, Las Vegas ile arasındaki bağları güçlendiriyor
F1, Las Vegas şehri arasındaki bağları güçlendirecek yeni bir ortaklık başlattı.
Las Vegas board
Fotoğraf: Erik Junius
F1, Las Vegas Kongre ve Ziyaretçi Kurumu (LVCVA) ile yeni bir ortaklık imzaladığını duyurdu.
LVCVA ile yapılan anlaşma, Kasım ayında ikinci Las Vegas Grand Prix'sine ev sahipliği yapacak olan şehir ile F1 arasındaki bağların güçlendirilmesinde kilit rol oynayacak.
LVCVA, Güney Nevada'nın resmi destinasyon pazarlama şirketi olarak biliniyor. Şirketin, Amerika Birleşik Devletleri merkezli üçüncü grand prix ile ev sahibi şehir arasındaki ilişkinin geliştirilmesinde merkezi bir rol oynaması bekleniyor.
Formula 1'in baş ticari sorumlusu Emily Prazer, "Yarıştığımız destinasyonları sergilemek ve sporumuzun ekonomik, kültürel ve toplum için sağladığı değeri göstermek için sürekli olarak benzersiz ve heyecan verici yollar arıyoruz."
"LVCVA yarışın kurucu ortağı olarak Formula 1'in Las Vegas'a getirilmesinde etkili oldu ve Las Vegas'ı 'Dünyanın Spor ve Eğlence Başkenti' olarak konumlandırmaya devam etmek için onlarla ilişkimizi genişletmekten heyecan duyuyoruz."
F1 Las Vegas Grand Prix branding on the Sphere
Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images
Yarışın ilk ayağı sarsıntılı bir başlangıç yapmasına rağmen, 59.3 milyonluk TV izleyicisi ve hafta sonu için 316,000 resmi katılımla etkinlik başarılı olduğunu kanıtladı.
Bunu yaparken F1 ve Las Vegas Grand Prix'sine gidenler yerel ekonomiye 1.5 milyar dolar katkıda bulunarak Formula 1'in bölgeye getirebileceği etki ve değeri vurguladı.
LVCVA Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı Steve Hill şunları ekledi: "Formula 1'in resmi ortağı olarak Las Vegas'ın görünürlüğünü arttırmaktan heyecan duyuyoruz. "
"Las Vegas son yıllarda Dünyanın Spor ve Eğlence Başkenti olma yolunda muazzam adımlar attı. Las Vegas Grand Prix'sine ev sahipliği yapmak üzere dünyanın önde gelen motor sporları organizasyonuyla ortaklık kurmak bu çabada önemli bir kilometre taşı oldu."
"Bu yeni ortaklık aracılığıyla Formula 1 ile yakın bir şekilde çalışmayı ve Las Vegas'ı dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca F1 izleyicisi ve hayranı için akıllarda en üst sıralarda tutmayı dört gözle bekliyoruz."
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
WRC, Finlandiya'da neden sanal virajları devreye sokuyor?
Marko: "2025'te kartlar yeniden dağıtılacak"
Ferrari yeniden zirveyi hedefliyor!
Eski Alpine takım patronu Szafnauer, yeni bir ABD F1 projesine dahil olduğunu açıkladı
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar