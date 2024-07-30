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Formula 1 Belçika GP

F1, Las Vegas ile arasındaki bağları güçlendiriyor

F1, Las Vegas şehri arasındaki bağları güçlendirecek yeni bir ortaklık başlattı.

Zeynep Taş
Zeynep Taş
Las Vegas board

Las Vegas board

Fotoğraf: Erik Junius

F1, Las Vegas Kongre ve Ziyaretçi Kurumu (LVCVA) ile yeni bir ortaklık imzaladığını duyurdu.

LVCVA ile yapılan anlaşma, Kasım ayında ikinci Las Vegas Grand Prix'sine ev sahipliği yapacak olan şehir ile F1 arasındaki bağların güçlendirilmesinde kilit rol oynayacak.

LVCVA, Güney Nevada'nın resmi destinasyon pazarlama şirketi olarak biliniyor. Şirketin, Amerika Birleşik Devletleri merkezli üçüncü grand prix ile ev sahibi şehir arasındaki ilişkinin geliştirilmesinde merkezi bir rol oynaması bekleniyor.

Formula 1'in baş ticari sorumlusu Emily Prazer, "Yarıştığımız destinasyonları sergilemek ve sporumuzun ekonomik, kültürel ve toplum için sağladığı değeri göstermek için sürekli olarak benzersiz ve heyecan verici yollar arıyoruz."

"LVCVA yarışın kurucu ortağı olarak Formula 1'in Las Vegas'a getirilmesinde etkili oldu ve Las Vegas'ı 'Dünyanın Spor ve Eğlence Başkenti' olarak konumlandırmaya devam etmek için onlarla ilişkimizi genişletmekten heyecan duyuyoruz."

F1 Las Vegas Grand Prix branding on the Sphere

F1 Las Vegas Grand Prix branding on the Sphere

Fotoğraf: Glenn Dunbar / Motorsport Images

Yarışın ilk ayağı sarsıntılı bir başlangıç yapmasına rağmen, 59.3 milyonluk TV izleyicisi ve hafta sonu için 316,000 resmi katılımla etkinlik başarılı olduğunu kanıtladı.

Bunu yaparken F1 ve Las Vegas Grand Prix'sine gidenler yerel ekonomiye 1.5 milyar dolar katkıda bulunarak Formula 1'in bölgeye getirebileceği etki ve değeri vurguladı.

LVCVA Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı Steve Hill şunları ekledi: "Formula 1'in resmi ortağı olarak Las Vegas'ın görünürlüğünü arttırmaktan heyecan duyuyoruz. "

"Las Vegas son yıllarda Dünyanın Spor ve Eğlence Başkenti olma yolunda muazzam adımlar attı. Las Vegas Grand Prix'sine ev sahipliği yapmak üzere dünyanın önde gelen motor sporları organizasyonuyla ortaklık kurmak bu çabada önemli bir kilometre taşı oldu."

"Bu yeni ortaklık aracılığıyla Formula 1 ile yakın bir şekilde çalışmayı ve Las Vegas'ı dünyanın dört bir yanındaki milyonlarca F1 izleyicisi ve hayranı için akıllarda en üst sıralarda tutmayı dört gözle bekliyoruz."

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