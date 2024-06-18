F1 kuralları, Alpine'in 2026 için motor seçimi hakkında ne diyor?

Alpine'in yaklaşımını değiştirmesi ve 2026'da bir müşteri takımı olması olasılığı, Formula 1'in motor tedarik kurallarıyla ilgili bazı ilginç dinamikleri ortaya çıkarıyor.

Renault'nun F1 motor projesini durdurmaya yönelik herhangi bir hamle, Alpine'in başka bir yerden tedarik sağlamasını gerektirecektir. Takımların planlarına zaten oldukça kilitlenmiş olduğu dönemde böyle bir gelişme, pek istenen bir şey değil.

Ancak, F1'in tabi olduğu kuralların bir parçası olarak, Alpine'in güç ünitesi anlaşmasından yoksun kalması gibi bir risk yok çünkü gelecek yıl 15 Mayıs'a kadar bir anlaşma yapılmazsa 2026 için bir anlaşma garanti edilmiş olacak.

2026 güç ünitesi teknik düzenlemeleri, bir üreticinin FIA tarafından tedarik etmesi istenebilecek minimum takım sayısını ortaya koyuyor.

Bu, yönetmeliklerde belirtilen ve bir üreticinin bir formülle tanımlandığı üzere 'T'ye eşit sayıda takım tedarik etmeye istekli olmasını gerektiren bir formüle dayanmaktadır.

Bu formül aşağıdaki gibi hesaplanmaktadır:

T = (NTOT-A)/(B-C), burada:

T bir sonraki tam sayıya yuvarlanır

A = Bir Yeni PU Üreticisi ile N yılı için tedarik anlaşması imzalamış olan toplam takım sayısı ("fabrika" takımları dahil)

B = N yılı için homologasyonlu Güç Ünitesi üreticilerinin toplam sayısı.

C = N yılı için Yeni Güç Ünitesi Üreticilerinin toplam sayısı

NTOT = 11 olarak belirlenmiştir ve N-1 yılının Kasım ayına kadar bilinmeyen N yılı için "yarışan takımların toplam sayısı" ile ilgilidir. Yarışmacı sayısının 12'yi aşması halinde bu sayı gözden geçirilebilir.

Renault'nun motor tedarikçisi olarak çekilmesi ve F1'de beş üreticinin (Audi, Ferrari, Mercedes, Honda ve RB) kalması durumunda, T'yi hesaplamak için kullanılan formül aşağıdaki gibidir.

Pierre Gasly, Alpine A524 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

On bir takım eksi üç (Red Bull, RB ve Audi için) / beş üretici eksi iki yeni katılımcı (Audi ve Red Bull).

Bu da 2.66 ile sonuçlanır ki bu da bir sonraki tam sayıya yuvarlandığında üç eder.

Yani bu, bir üreticinin en fazla üç takıma tedarik sağlamaya istekli olması gerektiği anlamına geliyor.

Şu anda Mercedes 2026 için bunu yapan tek üretici konumunda ve kendi takımının yanı sıra McLaren ve Williams ile de anlaşmaları bulunuyor.

Kurallar, anlaşması olmayan bir takıma tedarikte bulunacak üreticinin seçiminde, ilk seçilecek üreticinin en az takıma tedarikte bulunan üretici olacağını belirtiyor.

2026 için - Ferrari'nin Haas'a ve Red Bull'un RB'ye güç üniteleri sağlamasıyla - Audi ve Honda'yı bir takıma motor sağlayan üreticiler olarak bırakıyor.

Ancak yönetmelikteki bir madde şöyle diyor: "Yeni bir PU Üreticisinin yukarıda belirtilen tedarik yükümlülüğüne uyması gerekmeyecektir."

Bu da Audi'nin kriterleri yerine getirmesinin gerekmeyeceği anlamına geliyor, yani Honda'nın Aston Martin'le olan mevcut fabrika takımı anlaşmasının yanı sıra bir müşteri anlaşması yapması gerekecek.

Ancak tüm bunlar Alpine'in kendi başına bir anlaşma yapmamasına bağlı, çünkü şu anda yönetmeliklere göre maksimum kapasitede olmasına rağmen Mercedes'in 2026'da Alpine'e tedarik sağlama olasılığı var.

Pierre Gasly, Alpine A524 Fotoğraf tarafından: Alpine

Gelecekteki motor kurallarının bir parçası olarak, tedarik edilebilecek takım sayısı açısından bir sınır belirlenmiştir.

Güç Ünitesi Teknik Kuralları Ek 5 Madde 1.2.3 şu şekildedir: "FIA tarafından aksi kararlaştırılmadıkça, homologe PU Üreticilerinin her biri, Madde 1.2.2'de tanımlanan T ile birlikte, doğrudan veya dolaylı olarak (T+1)'den fazla takıma PU tedarik edemez."

Şu anda Renault ile birlikte altı üretici olduğu düşünüldüğünde, T formülü 2 (11-3/6-2) olarak hesaplanmaktadır, dolayısıyla Mercedes'in kendisi, McLaren ve Williams'ı tedarik etmesiyle zaten T + 1 seviyesindedir.

Ancak Renault'nun çekilmesi ve üretici sayısını beşe düşürmesi halinde T 3'e yükselecek, yani Mercedes isterse dört takıma tedarik sağlayabilecek.

Şimdi tüm gözler hem finansal hem de rekabet açısından en iyi yolun hangisi olduğuna karar verecek olan Alpine ve Renault'nun üzerinde olacak.