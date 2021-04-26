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Formula 1 / Yorum

Yorum: F1 kural değişiklikleri, gerekli iyileştirmeler için gereklidir

Ekleyen:
Çeviren:
Abdullah Çelik
, Şef Editör

Formula 1 kural değişiklikleri, değişikliklerin menfaat sahiplerini nasıl etkilediğine bağlı olarak belli bir taraftar grubu ve hatta takımlar tarafından eleştirilir. Ancak ister güvenlik, isterse rekabet iyileştirmeleri için bu değişiklikler getiriliyor olsun, bu "yeni normal"lere alışmak gerekiyor çünkü bunlar F1'in eskimesini durdurmak için gerekli adımlar.

Yorum: F1 kural değişiklikleri, gerekli iyileştirmeler için gereklidir

Kuralları değiştirmek, özellikle Formula 1'de, pahalı olabilir. Bu tür değişiklikler nedeniyle çoğu zaman, bunların gereksiz olduğu yönünde şikayetler gelir ve bazen değişiklik gerekçeleri sorgulanır. Mesela Lewis Hamilton, 2021'de Red Bull'un Mercedes'le mücadele edebilmeye başlamasının ardından, "kuralların kendilerini durdurmak için" getirildiğini söylemekten çekinmemişti.

Ancak kural değişiklikleri birçok gerekçeyle motor sporlarının önemli ve dahili bir parçasıdır. Değişikliklerin temel sebepleri güvenlik ve teknolojik trendlere ve gelişimlere cevap verme ihtiyacıdır.

F1 kural koyucuları, araçların mevcut pistlerdeki hızının daha yukarıya çıkmaması için sürekli olarak hızları kontrol altında tutma mücadelesi veriyor. Araçları değiştirmenin, sürekli olarak pistleri yenilemekten daha uygun ve mantıklı olduğu kabul ediliyor.

Bu kontrol eskiden motor kurallarıyla yapılırdı ancak F1'de performansı kontrol altında tutabilmek için son yıllarda yapılan değişiklikler büyük ölçüde aerodinamik temelli oldu.

Benzer şekilde, kural değişiklikleri pek istenmeyen çekiş kontrol sistemi gibi teknolojik gelişmeleri ya da performansı aşırı arttıran zemin etkili araçlar gibi durumları da düzenlemek ya da kaldırmak için bir fırsat oluyor.

Bu değişiklikler aynı zamanda motor sporlarının otomotiv sektöründeki - verimliliği arttıran turbo hibrit güç üniteleri gibi - yeni trendleri takip etmesini sağlıyor.

Halo dahil diğer güvenlik güncellemeleri de değişikliği beraberinde getirebilir ancak bunların her zaman harcamalarda ya da rekabet düzeyinde etkisi olmaz. Her değişiklikte olduğu gibi insanlar yeni normallere alışana kadar bir süre farklı gördükleri şeyi eleştiriliyorlar.

Ancak en önemlisi, niyeti ister öyle olsun ya da olmasın, kural değişiklikleri rekabet düzenini de değiştirebilir. Dominasyon dönemleri zamanla uzayabilir ve bunlar F1 için iyi şeyler değildir. Taraftarlar rekabet seviyesi artarsa ya da bir önceki seneye göre farklı bir güç dengesi görürse bunun karşısında heyecanlanırlar.

Şu ana kadar hemen hemen tüm büyük kural değişikliklerinde, F1 Dünya Şampiyonası'nda ön bölümde mücadele eden isimler değişti ya da ön tarafta yeni bir mücadele oldu. Tabii bu konuda istisnalar yok değil. 1989'da turbo motorlardan atmosferik motorlara geçilmesine rağmen McLaren önde kalmaya devam etti. Aynı şekilde 2017'deki kural değişikliklerinde  Mercedes kazanmaya devam etti ancak o dönemde Ferrari, Mercedes'e yaklaşmayı başarmıştı.

McLaren MP4-4 Portuguese GP 1988

McLaren MP4-4 Portuguese GP 1988

Photo by: Motorsport Images

Yeni kuralların olumsuz tarafı, genelde daha büyük bütçeli takımların bu değişikliklere daha hızlı ve iyi adapte olmalarıdır. Ancak yine de istisnai durumlar söz konusu. 1994'te elektroniklerin yasaklanması takımları birbirlerine daha fazla yaklaştırmış, Williams'ın 1950'li yıllardakine benzer sahip olduğu büyük avantajı ortadan kaldırmıştı.

2021'de bütçe sınırı ile finansal sorunların çözülmesinin ardından 2022'deki büyük kural değişiklikleriyle de benzer şeyler hedefleniyor. Gelecek sene daha fazla takım galibiyet mücadelesi verme şansına sahip olursa, o zaman değişiklikleri eleştiren çok az isim olacaktır. Her zaman mücadeleden keyif aldığını söyleyen Lewis Hamilton bile, eğer sporda kalmaya devam ederse, böyle bir şeyi memnuniyetle karşılayacaktır.

2022 F1 kurallarıyla, "kirli havanın" azaltılması ve böylece daha fazla tekerlek tekerleğe mücadele olması hedefleniyor. 1980'lerden bu yana F1'de araç takibinde kirli hava sorunu var ve şu ana kadar yapılan birçok kural değişikliğine rağmen bu sorun çözülemedi. Ancak bu, değişikliklerden ziyade değişikliklerin ne olduğu ve uygulanma şekliyle alakalıydı. 2022'deki yeni kuralların bu sorunla baş etme konusunda daha başarılı olması umuluyor.

Kural değişiklikleri genelde pahalıya mal olur ve çok dikkatli bir şekilde hazırlanmalıdır, ki çoğu zaman F1'de o şekilde olmamıştır. Ancak yine de değişiklik yapılması önemlidir. Değişiklikler doğru bir şekilde yapılırsa, mücadeleye yeni bir yön getirir ve yeni sezon öncesinde her zaman büyük bir heyecan olur.

 
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Editör Kevin Turner

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