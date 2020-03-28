“F1, küçük takımları korumalı”

Motorsport UK başkanı Richards, Liberty Media’yı, koronavirüs pandemisi döneminde İngiliz takımların yanında durmaya çağırdı.

Formula 1 gridindeki 10 takımın 6’sının merkezi İngiltere’de yer alıyor. Bu takımlar ise Mercedes, Red Bull, McLaren, Renault, Racing Point ve Williams.

Ancak yeni sezonun ilk sekiz yarışı, koronavirüs sebebiyle ya ertelendi ya da iptal edildi. Richards, bu sekiz yarışın, küçük takımları finansal anlamda riske atabileceğini düşünüyor.

PA’ya konuşan Richards, “Birçok şey, Formula 1’in nasıl davranacağına bağlı olacak.”

“F1, gridin gerisindeki takımları kaybetmeyi göze alamaz. Çünkü bu, spor için bir felaket olur.”

“Bernie (Ecclestone), zor zamanlar yaşandığında küçük takımlara göz kulak oluyordu ve umarım Liberty de bu konuda aynı şekilde hareket eder.”

“Mercedes ve Renault gibi büyük üreticiler sorun yaşamaz, ancak Williams ve Racing Point için kolay olmayacak. Operasyon konusunda tehlikeler var.”

“Bu dönemi atlatabilecek kadar kaynaklara sahip olmayan motor sporları şirketleri olacak. Bu gerçekten zorlu bir mücadele olacak.”

“Liberty ayrıca Avustralya yarışını iptal etme kararını çok geç aldı.”

“Bu çok zor bir karardı, bunun kolay olduğunu söylemiyorum. Ancak birçok ülkeden Avustralya’ya giden insanlara baktığımızda, bunun uygun olmadığını düşünüyorum. Bir hafta önceden bu kararı verebilirlerdi.”

“Yeni bir sezona yaklaşırken, büyük bir heyecan ve beklenti olur. Her şey olup bittikten sonra konuşmak kolay, ancak bunun daha iyi yönetilebileceğini kimse inkar etmez.”

“Bu konuda en çok Lewis Hamilton konuştu. Gerçekten olgunlaştı ve F1’in olumlu bir tarafını ve sporun bilincini temsil ediyor. Aklındakileri söylemekten çekinmiyor ve bunun için onu tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.

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