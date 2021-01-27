F1, kritik motor oylamasını erteledi

Formula 1, Red Bull'un motor gelişiminin dondurulması yönündeki yoğun taleplerinin ardından bu konuda bir oylama yapmayı planlıyordu.

Başlangıçta takımlar ve üreticiler, 2022'den itibaren motor gelişimini dondurmaya sıcak bakıyor gibiydi ve yapılacak oylamada anlaşmaya varılması bekleniyordu.

Temelde bu kuralı isteyen taraf Red Bull'du çünkü Avusturyalı ekibin, 2021 sonrasında spordan çekilecek Honda motorunu kullanmaya devam edilmesi için gelişimin dondurulması gerekiyor.

Pazartesi günü F1, FIA, takımlar ve üreticiler arasında beklenen toplantı gerçekleştirildi. Ancak toplantıda anlaşma sağlanamadı. Bazı üreticiler, eğer motor delişimi dondurulacaksa, önde olan tarafın önemli bir avantaja sahip olacağını ve bu avantajı sınırlamak için bir çeşit "performans dengesi" olması gerektiğini savundular. Ancak buna karşı çıkanlar olduğu anlaşılıyor.

Ek olarak geleceğin motor formülü belli olmadan motorların dondurulmasına karşı çıkanlar da var.

RacingNews365'in özel haberine göre tam da bu sebeplerden ötürü oylama yapılmadı.

Üst düzey bir Red Bull kaynağı, RacingNews365'e şöyle dedi: "Geçen cuma günü var olan iyi niyet, pazartesi günü aniden kayboldu."

Eğer oylama yapılsaydı buna FIA (10 oy), F1 (10 oy), takımlar (10 oy) ve üreticiler (4 oy) katılacaktı. 27 oy da motorların dondurulması için yeterli olacaktı ancak oylama yapılmadı.

RacingNews'e 11 Şubat'ta önümüzdeki yılları kapsayan motor programının tartışılacağı önemli bir toplantı planlanıyor ve oylamanın burada yapılması planlanıyor.

Ayrıca önümüzdeki hafta çarşamba günü takım patronlarının katılacağı bir başka toplantı olacak fakat motorları dondurma fikri, toplantının en önemli konularından birisi olmayacak.