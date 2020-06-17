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Formula 1 / Son dakika

F1, koronavirüse karşı padokta izleme ve takip sistemi kullanabilir

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F1, koronavirüse karşı padokta izleme ve takip sistemi kullanabilir
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Çeviren: Efe Kahya, Editör
17 Haz 2020 13:17

Formula 1 ve diğer motor sporları serileri, sporun koronavirüs salgınına karşı daha iyi bir çözüm bulması için padoklarda kullanılacak olan izleme ve takip sistemi siparişi vermeyi planlıyorlar.

Tek bir McLaren takım çalışanının koronavirüs testinin pozitif çıkması ile beraber FIA, Avustralya Grand Prix'si hafta sonundan pek çok ders çıkardı ve gelecekteki durumu kontrol altıma almak için daha iyi bir yönetim planı üzerinde çalışıyor.

Bu planların içinde, yarışa katılan herkesin, salgını organizasyon içerisine getirme ihtimalini en aza indirgeme üzerinde uygulaması gereken yeni "Davranış Kuralları" oluşturmak da bulunmakta. Bunun yanında FIA, yarış dünyasının kendine özgü ihtiyaçlarını özel olarak karşılayacak olan yeni bir takip uygulaması üzerinde çalıştığını açıkladı.

Bu uygulama, motor sporlarında çalışan personellerin kullanımı için özel olarak tasarlanacak. Bu yüzden bireylerin birbirine ne kadar yakın olduğu konusunda oldukça hassas ölçümler yapmalı.

FIA güvenlik direktörü Adam Baker, FIA'nın üzerinde çalıştığı bu uygulamanın, izole edilmiş bir salgın çıkması halinde, organizasyonların iptal edilmesini önleyeceğine inandığını söyledi.

FIA'nın 2020 eKonferansında konuşan Baker şunları söyledi: "Başarılı bir organizasyonu yapmaktaki, ve Melbourne'de yaşanan zorlu olaylardan ders çıkartılmasındaki, en önemli alanlardan bir tanesi net bir izleme yapabilmek ve daha sonrasında hızlı bir test kabiliyetine sahip olabilmek. Böylece hangi insanların virüsten etkilenmiş olabileceğini görebileceğiz."

"Bu insanlar hızlı bir şekilde karantinaya alınabilir, hızlıca bir şekilde test edilebilir ve sonuçları negatif çıktığı takdirde karantinadan çıkartılabilirler."

Cep telefonlarını kullanarak kimlerin birbirine yakın olduğunu saptayan izleme ve takip uygulamaları, dünya çapında hükûmetler tarafından kullanılmakta. Ancak halk için kullanılan uygulamalardaki titiz hesaplamalar, sportif organizasyonların ihtiyaç duyduğu netlik hesaplamalarından daha basit. 

Motor sporlarındaki rekabetin doğası sebebiyle pek çok birey, belirli bir alanda bir araya geliyor ve FIA, bu sebeple aradıkları uygulamada teknik açıdan daha sofistike bir hesaplama yöntemi aradığının farkına vardı.

Baker açıklamasına şu şekilde devam etti: "Şu anda kullanılan izleme ve takip sistemlerini incelemeye aldık ve motor sporları için özel olarak tasarlanmış bir uygulamaya ihtiyacımız olduğunu çabucak anladık."

"Hassaslığı kontrol edebileceğimiz bir sistem izledik, ki değerlendirdiğimiz sistemlerin hiçbiri bu özelliğe sahip değildi." 

"Aynı zamanda test sonuçlarını, sisteme girilmeden önce, kanıtlama özelliğine sahip olmak istedik. Böylece grupların hatalı bir şekilde karantinaya alınması veya bir bireyin, salgından etkilenmiş olan biriyle temas etmemiş olmasına rağmen karantinaya alınması gibi ihmallerin veya yanlışların önüne geçebileceğiz."

"Bununla beraber veri koruma kanunları ile ilgili olan endişelerimizi gözden geçirmemiz gerekiyordu, her ne kadar bunu daha önceden de göz önüne almış olsak da. Bu çalışma, belirli Ulusal Spor Otoritelerinin sistemi, kendi yarışlarında kullanması amacıyla yapılıyor."

Davranış Kuralları

FIA, yarışa katılan bireylere zorunlu tutacağı resmî "Davranış Kuralları" ile beraber uğraştıkları durumun ciddiyeti konusunda net bir tavır sergiledi.

Organizasyona katılan herkesin katı bir şekilde uyması gereken bu kuralların, Cuma günü FIA Dünya Motor Sporları Konseyi'nde onaylanması bekleniyor ve bunun yasal bir hak olması bekleniyor. Yani bu kuralları çiğneyen herhangi biri, yaptırımlarla karşı karşıya kalabilir.

"Bu kurallar, organizasyona katılan herkesin sorumluluklarını net bir şekilde ortaya koyuyor." diyen Baker ekledi: "Ve bize, gerekli etki azaltma önlemlerini uygulamayan herkese karşı, FIA'nın eylemini kolaylaştırmayı sağlayan yasal bir çerçeve sunmakta."

"Bunu yapmak için, etkinliğe katılan herkese tanımlanan düzenleyici otoriteyi genişletmek zorunda kaldık. Böylece katılımcıları grupladığımız alanlar üzerinde bir yapı oluşturmamızı sağlayabileceğiz; bunlar kuruluşlar veya diğer varlıklar tarafından toplu olarak temsil edilebilir."

Bu "Davranış Kuralları", FIA'nın Uluslararası Sportif Kanunu'na eklenecek.

FIA daha öncesinde dünya etrafında bulunan yarış organizatörlerine, yarışlar tekrardan başladığında koronavirüse karşı alınması gereken tedbirler konusunda belirli önerilerde bulunmuştu.

Bu durum öncelikli olarak kapalı pistte yapılan sprint organizasyonlarını kapsamaktaydı, çünkü ralli ve dayanıklılık organizasyonları için alınması gereken birkaç önlem daha bulunmaktaydı.

Baker şunları söyledi: "Bizim için en büyük zorluklardan bir tanesi, bir aracın birden fazla kişi tarafından paylaşıldığı yarışlar oldu. Ve umarım bu çalışmamızı üç hafta içerisinde, yani 3 Temmuz'a kadar bitirip yayınlayabiliriz."

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Editör Jonathan Noble

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