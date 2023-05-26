F1, "korkutucu" vites kutusu maliyetlerinden rahatsız

Güç ünitesi kuralları halihazırda belirlenmiş olsa da, şasi tarafındaki çalışmalar devam ediyor ve kaçınılmaz olarak odak noktasının bir kısmı da maliyetlerin azaltılması üzerinde.

Vites kutuları, performans üzerinde büyük fark yaratmadığı için bariz gelişim alanlarından birisi ve geçmişte bu alanda bir şeyler yapılması için büyük çaba gösterildi.

Gelecekteki düzenlemelere muhtemelen en çok ilgi duyan takım, uzun yıllardır McLaren ve son olarak Mercedes'in müşteri ünitelerini kullanan ve şimdi kendi vites kutusu departmanını kurmak zorunda olan Aston Martin.

Silverstone merkezli ekip, standart parçalara geçilmesini ya da mevcut teknolojinin genel olarak basitleştirilmesini istiyor.

Aston takım patronu Mike Krack, "Bugünlerde vites kutusuna bakarsanız ve diğer serilerle karşılaştırırsanız, vites kutusunun artık bir performans farklılaştırıcısı olmadığını görürsünüz."

"Herkes vites kutusundan aşağı yukarı aynı performansı alıyor. Ancak vites kutularının maliyeti korkunç, özellikle de diğer kategorilerle karşılaştırırsanız daha da korkunç."

"Dolayısıyla, bütçe sınırı olan bir dünyada sormanız gereken bir soru var; Eğer performans anlamında fark yaratmıyorsa bu kadar karmaşık bir teknolojiyi kullanmak mantıklı mı?"

"Her takım, performans farkı olmayan vites kutuları için yılda 8-9 milyon dolar harcıyor."

Mike Krack, Team Principal, Aston Martin F1 Team, on the grid Photo by: Zak Mauger / Motorsport Images

"FIA ile daha basit, daha düşük maliyetli, daha basit teknolojili ve belki de tüm sporu daha sürdürülebilir kılmak için yılda daha az ünite kullanmanın mantıklı olup olmadığı konusunda görüşmeler yapıyoruz."

"Padoktakilerin yıllık harcaması 100 milyon doların üzerinde. Diğer kategorilere de bakınca, 'Buna gerçekten ihtiyaç var mı?' diye soruyorsunuz."

"Görüşmelerde bulunmamızın, spor olarak bu soruları sormamızın ve işleri biraz daha basitleştirmemizin gerekip gerekmediğini tartışmanın nedeni bu." dedi.

Krack, tüm takımların ortak bir vites kutusu kullanmasını istemese de, maliyet tasarrufu için çeşitli adımlar atılabileceğini söyleyip şöyle devam etti: "Herkes için ortak bir vites kutusu ya da herkes için aynı vites kutusu diyecek kadar ileri gitmem ama tasarım özellikleri ya da bunun gibi şeyler maliyetleri düşürmek için benzer olabilir."

Ferrari patronu Fred Vasseur de benzer görüşte olduğunu söyledi ve şöyle devam etti: "Vites kutularıyla ilgili düzenlemelerde elbette biraz daha basit bir şey bulmaya çalışabiliriz. Ancak bir de bütçe sınırı ve her ikisine de sahip olamayacağınız gerçeği var. Bence herkes bütçe sınırına saygı gösterirse bu benim için yeterli olacak."