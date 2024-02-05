F1 Komisyonu yeni sprint formatını açıkladı
FIA, bugünkü F1 Komisyonu toplantısının ardından yeni sprint formatını açıkladı.
Formula 1, geçen yılın sonundan bu yana yeni bir sprint formatı üzerinde çalışıyordu ve bugün itibariyle yeni format onaylandı.
Yeni formata göre cuma günü 1. antrenman seansı ve sprint sıralama turları, cumartesi günü sprint yarışı ve ana yarışın sıralama turları gerçekleştirilecek.
Pazar günü ise ana yarış düzenlenecek.
Önceki formatta, pazar günkü yarışın sıralama turları cuma günü yapılıyordu. Yeni formatta, sprint yarışı cumartesi sabah, ana yarışın sıralama turları ise öğleden sonra gerçekleştirilecek.
Böylelikle F1, hafta sonuna daha fazla dinamizm katmayı hedefliyor.
Bu kararlar 28 Şubat'taki Dünya Motor Sporları Konseyi toplantısında onaylanacak.
Yeni sprint formatı:
Cuma: Antrenman seansı ve sprint sıralama turları
Cumartesi: Sprint yarışı ve ana yarışın sıralama turları
Pazar: Ana yarış
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