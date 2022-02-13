F1 Komisyonu, pazartesi günü toplanacak

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14 Şubat tarihi, AlphaTauri'nin yeni aracını tanıtacak olmasından dolayı önemli bir gün. Fakat bu tarihi önemli kılan başka bir gündem maddesi daha var.

Yarın, Formula 1 Komisyonu geçen yılki Abu Dhabi Grand Prix'siyle ilgili soruşturmanın sonucunu ve gelecekte aynı durumun tekrarlanmaması adına atılacak adımları öğrenmek adına bir araya gelecek.

Toplantı, kapalı kapılar ardında yapılacak ve sonuçlar hakkında basına dahi bilgi verilmeyecek.

Soruşturmanın sonuçları, 18 Mart'ta gerçekleştirilecek FIA Dünya Motor Sporları Konseyi toplantısında onaylanacak ve ardından kamuoyuna açıklanacak.

FIA, soruşturma sürecinde tüm Formula 1 pilotları görüşme gerçekleştirdi ve hepsinin görüşlerini aldı.

Soruşturmanın sonucunda ne çıkacağı bilinmiyor. Ancak Michael Masi görevinde kalsa dahi etrafında güçlü bir yapı kurulacak. Böylelikle FIA Yarış Direktörü'nün iş yükü ve üzerindeki baskı hafifleyecek.

Tüm yaşananlardan sonra FIA, Masi ile devam etmek istese bile, kendisi görevini bırakmak isteyebilir.

Ayrıca yeni dönemde hakemleri destekleyecek olan VAR tarzı bir sistem de düşünülüyor. Böylelikle hata payı da azaltılmış olacak.

Tüm bunlar, yarın takım yöneticileriyle paylaşılacak. Fakat nihai sonuçların kamuoyuna açıklanması için Bahreyn GP hafta sonuna kadar beklemek zorunda kalacağız.