F1 Komisyonu, Alpine'e imtiyaz verilip verilmeyeceğini görüşecek

Cuma günü hem pist üstünde, hem de pist dışında epey yoğun geçecek, nitekim Formula 1 Komisyonu uzun süredir beklenen toplantısını gerçekleştirmeye hazırlanıyor.

Birçok değişiklik bir süredir görüşülmekteydi, nasıl adımlar atılacağı toplantıda karara bağlanacak ve en kısa sürede kamuoyuna duyurulacak.

Masadaki en önemli konulardan biri, Renault'nun geride kalmasının engellenmesi amacıyla motor eşitlemesine gidilip gidilmeyeceği.

2021 sezonunda alınan bir karar üzerine geçen sezon Eylül ayında motor gelişimi tamamen durduruldu, dolayısıyla teorik olarak motor performansında bir değişiklik olmaması gerekmekte.

Ancak son iddialar, Renault motorunun ciddi anlamda performans kaybettiği geçen yıl diğerleriyle on beygir seviyesinde seyreden farkın otuz beygire kadar çıktığı yönünde.

Bu senaryonun arkasındaki nedenlere ilişkin şüpheler var ve hepsi de Honda, Ferrari ve Mercedes'in geçtiğimiz bir buçuk yıl boyunca dayanıklılık güncellemelerinden kazanç sağladığına işaret ediyor.

Alpine A523, dettaglio della power unit francese Photo by: Uncredited

Yönetmeliklere göre dayanıklılık güncellemelerinden en fazla sekiz beygir kazanılmasına izin veriliyor, Renault da bu sınırın içinde kaldığını iddia ediyor.

Artık bu konuda top FIA'nın ayağında. Eğer federasyon bizzat kendi mühendisleri vasıtasıyla Renault cephesinin iddialarını doğrularsa, Fransız üreticiye birtakım imtiyazlar verebilir.

Bu imtiyazlar sayesinde Renault'nun motor güncellemesi getirip farkı kapatması mümkün olacak.

Takımlar ilginç şekilde motor eşitlemesine olumlu bakıyor, hatta eski ortak Red Bull, FIA tarafından verilecek bir imtiyazı onaylayacaklarını belirtmiş vaziyette.

Red Bull'a desteği için teşekkür eden Alpine, motorların Red Bull lehine dondurulduğunu da hatırlattı; nitekim Honda çekildikten sonra bir anda kendini boşta bulan Red Bull, haksız avantaj olmaması için motorların dondurulmasını istemişti.