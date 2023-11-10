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F1 komiserleri, FIA'nın pist limitleri uygulamasındaki 'yetersizliğini' eleştirdi

Formula 1 komiserleri, FIA'nın pist limitlerini düzgün bir şekilde uygulamaktaki 'yetersizliğini' eleştirerek bir çözümün hızla uygulamaya konulması için çağrıda bulundu.

Matt Kew
Editör Matt Kew
Yayın tarihi
Nico Hulkenberg, Haas VF-23 Yuki Tsunoda, AlphaTauri AT04

Hakem heyetinin bu ağır kararı, Haas takımı tarafından başlatılan bir inceleme hakkı protestosunun ardından son Amerika Birleşik Devletleri Grand Prix'sinin sonuçlarına ilişkin bir soruşturmanın ardından geldi.

Haas, yarış sırasında Alex Albon, Logan Sargeant, Sergio Perez ve Lance Stroll'ün 6. virajda pist limitlerini aştığı ve bu durumun komiserler tarafından tespit edilmediği durumlara dikkat çekti.

Haas'ın davası, o sırada mevcut olan araç içi görüntülere dayandığı ve bu nedenle yeni kanıt kriterlerini karşılamadığı için protesto reddedilirken, FIA pist limitlerinin denetlenmesiyle ilgili başarısızlıkları kabul etti.

Haas'ın protestosuna ilişkin komiserler kararında, FIA'nın pist limitlerinin uygulanması gereken mevcut standartları aynı şekilde uygulamakta 'yetersiz' olduğunu kabul ediyor.

Bu nedenle, bu uygulamaya yönelik bir çözümün hızlı bir şekilde devreye sokulmasını tavsiye ediyorlar.

Komiserler şu açıklamada bulundu: "Bu kararın resmi sonucuna bakılmaksızın, komiserler 6. virajın tepe noktasında potansiyel pist limiti ihlalleri olduğunu gösteren kanıtlar gördükleri için, tüm sürücüler için pist limitlerine ilişkin mevcut standardı düzgün bir şekilde uygulamaktaki yetersizliklerini tatmin edici bulmuyorlar. Bu nedenle tüm ilgililere bu yaygın sorunun tekrarlanmasını önleyecek bir çözümün hızla uygulanmasını şiddetle tavsiye ediyorlar."

Kevin Magnussen, Haas VF-23, Logan Sargeant, Williams Racing FW45

Photo by: Williams

Kevin Magnussen, Haas VF-23, Logan Sargeant, Williams Racing FW45


COTA'daki 6. virajda bulunan ve olası pist limiti ihlallerini izlemek için araç içi görüntülerle birlikte kullanılan CCTV kamerasının viraj apeksini net bir şekilde görmediği ortaya çıktı.

Pist limitleri konusu sezon boyunca yeniden gündeme geldi. FIA, Avusturya GP'si sırasında araçların dört tekerlekle de boyalı beyaz çizgileri aştığı 1200'den fazla olay tespit etti.

Sonuç olarak, yönetim organı tarafından daha önce önerilen ancak Red Bull Ring organizatörleri tarafından çakıl kaçış alanarı 2024'teki yarış için zamanında kurulacak.

Ardından ABD GP'sinden hemen önceki tur olan Katar'da, ilk antrenman ve Cuma sıralamalarında yapılan çok sayıda ihlalin ardından geçici bir çözümün parçası olarak sürücülere daha fazla hata alanı sağlamak için bazı virajlarda beyaz çizgiler daha kalın boyandı.

Komiserler, "Sorunun daha iyi teknoloji çözümleri, pist modifikasyonları, bunların bir kombinasyonu veya farklı bir düzenleme ve uygulama standardı ile doğru bir şekilde ele alınıp alınmayacağı, komiserler tarafından bu tür değerlendirmeleri yapmak için daha iyi konumlandırılmış kişilere bırakılmıştır."

"Ancak, bu kararın zamanlamasına bakıldığında, tam bir çözümün pratikte bu yıl gerçekleşemeyeceği açıktır." 

"Ancak bu sezon önemli pist sınırı sorunlarının ortaya çıktığı farklı pistlerin sayısı göz önüne alındığında, FIA'nın pistlerle birlikte önemli adımlar attığını kabul ederek, 2024 sezonu başlamadan önce daha fazla çözüm bulunmalıdır." şeklinde açıklama yaptı.

FIA'nın Cenevre'de bir Uzaktan Operasyon Merkezi kurması pist limitlerinin belirlenmesi ve müdahale prosedürünü hızlandırırken, bir F1 yarışındaki olası ihlalleri izleyen personel sayısı da arttırıldı.

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